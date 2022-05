“Genitori si diventa”, due incontri dedicati alle mamme e ai papà di bambini e bambine da 0-3 anni

Indirizzo non disponibile

“Genitori si diventa” sono i due incontri dedicati alle mamme e ai papà di bambini e bambine da zero a tre anni in programma sabato 7 e sabato 14 maggio, alle 10.30, nel parco di Villa Ombrosa, in strada Vaciglio nord 6, con accesso gratuito e nel rispetto delle norme anti Covid.

Organizzata dall’associazione Differenza maternità (che fa parte delle associazioni della Casa delle donne), con il patrocinio del Comune di Modena, l’iniziativa ha l’obiettivo di accompagnare e sostenere i genitori in alcuni dei momenti essenziali della crescita del loro bambino, offrendo anche uno spazio libero e informale di confronto sulle esperienze che si stanno vivendo.

Sabato 7 maggio il tema sarà “Lasciare il nido: il primo distacco”, con un’attenzione particolare al riconoscimento delle paure e delle ansie generate dall’inserimento all’asilo nido, in modo che tutta la famiglia possa vivere questo cambiamento con serenità.

Sabato 14 maggio l’incontro sarà incentrato sull’accogliere e gestire con consapevolezza e attenzione le proprie emozioni.

Per informazioni: associazione Differenza maternità, 340 861 3834; differenza.maternita@gmail.com ; www.informanascita.com.