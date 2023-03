"Genitori di sé stessi", Nicoletta Cinotti presenta il suo libro a Modena

Sabato 18 marzo alle ore 18 presso Dharma Shala a Modena (via S.G.Bosco 167) Nicoletta Cinotti presenta il suo ultimo libro Genitori di sé stessi. Mindfulness e Reparenting edito da Enrico Damiani Editore. Dialoga con l’autrice il Dr. Gaspare Palmieri, istruttore di Mindfulness. L’evento è in collaborazione con l’associazione culturale L’Asino che vola.

Quando ci sentiamo mancare la terra sotto i piedi e cerchiamo disperatamente qualcosa a cui aggrapparci, possiamo imparare a guardare la nostra vulnerabilità da un’altra prospettiva e riscoprire l’intimità con noi stessi, come spiega Nicoletta Cinotti in questo libro.

Prendere coscienza della nostra famiglia interiore ci consente di diventare genitori di noi stessi, per affrancarci da quelle àncore che sembrano sicure, ma sono in realtà fragili e inaffidabili.

La pretesa di essere sempre stabili e l’illusione di avere tutto sotto controllo non tengono conto di quanto la nostra identità sia poliedrica e ospiti istanze infantili e adolescenziali, parti protettive e parti reattive, aspetti esiliati e repressi che chiedono ascolto e che, una volta ascoltati, ci restituiscono nuova energia.

Il Reparenting offre un’alternativa al consueto modo di guardare ai disagi emotivi, sostituendo la critica e la punizione con atti di cura, consentendoci di integrare la nostra sfaccettata personalità con gli strumenti della mindfulness e della self-compassion: l’accettazione, il conforto e il perdono.

Ogni capitolo del libro è corredato da un esercizio per riconoscere le diverse parti di noi e da una pratica di meditazione per arrivare all’altra sponda del fiume, quella della consapevolezza.

Per informazioni: info@dharmashala.it

Nicoletta Cinotti è psicoterapeuta, analista bioenergetica e appassionata insegnante di mindfulness. Si è formata a livello internazionale nei protocolli MBSR e MBCT, in Mindful Self-compassion, Mindfulness Interpersonale e Mindful Parenting. Si occupa di depressione, disturbi da attacchi di panico, disturbi ansiosi e, grazie alla mindfulness interpersonale, lavora con le coppie in un modo unico e originale. Gestisce il blog www.nicolettacinotti.net, con indicazioni quotidiane di pratica. Ha pubblicato sette libri, fra cui Mindfulness ed emozioni (Gribaudo 2022), Mindfulness in 5 minuti (Gribaudo 2020), Amore mindfulness e relazioni (Hoepli 2021), Scrivere la mente (Morelllini 2019). Per Enrico Damiani Editore ha curato l’edizione italiana di Mindful parenting di Susan Bögels (2020).