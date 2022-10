Geronimo Stilton a Modena in "Missione Amicizia". Un incontro per nonni e nipoti

Arriva a Modena Missione Amicizia, l’iniziativa promossa da Fondazione Amplifon Onlus - la fondazione aziendale del Gruppo Amplifon nata per favorire l’inclusione sociale delle persone più fragili – e Fondazione Geronimo Stilton per celebrare e promuovere l’incontro tra generazioni in occasione del Mese dei Nonni e degli Anziani 2022, che si celebra questo ottobre.

Sabato 22 ottobre, presso il centro Amplifon di via Emilia Est 338, nonni e nipoti avranno l’opportunità di trascorrere una mattinata all’insegna di giochi, animazioni, photo-opportunity e momenti conviviali insieme al famoso topo giornalista nato da un’idea di Elisabetta Dami.

I partecipanti, inoltre, potranno anche scoprire una nuova storia inedita di Geronimo Stilton – dal titolo Missione Amicizia – in una edizione speciale realizzata da Edizioni Piemme e non in commercio. Il racconto di Geronimo Stilton – che, attraverso la sua avventura in compagnia dei nipoti, di Nonno Torquato e di Zia Lippa, vuole spiegare ai più piccoli l’importanza dei rapporti fra generazioni ed il profondo valore sociale della relazione che unisce nonni e nipoti – si inserisce nell’ambito del progetto Ciao!, l’iniziativa di digitalizzazione delle RSA italiane ideata e promossa da Fondazione Amplifon, già realtà in 150 strutture in tutto il Paese e tra i circa 15.000 anziani che li ospitano.

“La ricchezza del vissuto degli anziani, l’importanza di un loro ruolo attivo nella società e dell’incontro tra le generazioni sono valori fondamentali per Fondazione Amplifon”, sottolinea Susan Carol Holland, presidente di Fondazione Amplifon. “La collaborazione con Fondazione Geronimo Stilton va esattamente in questa direzione e ci permette di raggiungere e sensibilizzare anche i più giovani in un modo divertente e coinvolgente”

Partito da Milano lo scorso 15 ottobre, dopo la tappa modenese il roadshow nazionale di Missione Amicizia proseguirà presso il centro Amplifon di Sassari (29 ottobre 2022).

Fondazione Amplifon è la fondazione aziendale del Gruppo Amplifon nata in Italia all’inizio del 2020, in occasione del settantesimo anniversario di Amplifon, per consolidare l’impegno sociale del Gruppo. La fondazione nasce con l’obiettivo di restituire valore alla comunità e consentire a tutte le persone di raggiungere il loro pieno potenziale nella vita.

Geronimo Stilton, nato a Topazia, la capitale dell'Isola dei Topi, è laureato in Topologia della Letteratura Rattica e in Filosofia Archeotopica Comparata. Dirige l'Eco del Roditore, il giornale più famoso dell'Isola dei Topi, fondato da suo nonno Torquato Travolgiratti. Nel tempo libero, Geronimo colleziona antiche croste di formaggio del Settecento, ma soprattutto adora scrivere libri dal successo eccezionale: pubblicati in 51 lingue, hanno venduto 38 milioni di copie soltanto in Italia, oltre 182 milioni in tutto il mondo!