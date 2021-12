La "ghostbuster night" arriva a Fiorano, è festa al Comix Pub

Sabato 18 dicembre alle 21 al Comix Pub di Fiorano Modenese si chiude il Tour 2021 di “Real! – A Ghostbusters Tale”, il fanfilm no-profit e indipendente di Edoardo Stoppacciaro e Cristian Calabretta ispirato e dedicato a Ghostbusters, e alla memoria di Harold Ramis, per tutti i fan conquistati dal cult anni ‘80 nato dal genio di Dan Aykroyd, dello stesso Harold Ramis e di Ivan Reitman.

Dopo 10 tappe entusiasmanti e trionfali, e in attesa di altri appuntamenti all’inizio del 2022, si conclude per quest’anno con una “Ghostbusters Night” in Emilia Romagna l’avventura itinerante degli acchiappafantasmi “made in Italy” partita a Cinecittà World il 24 luglio, e passata per Il Corto Colonna Film Festival, il Museo del Cinema di Torino, L’Uci Cinemas di Porta di Roma, Lucca Comics & Games, il Cinema Visionario di Udine, il “Ghostbusters Day” a Ferrara, l’Università di Roma “La Sapienza” e il Cinema Splendor a San Daniele del Friuli.

All’evento prenatalizio di sabato prossimo (ingresso con green pass e prenotazioni al 327 5691648) ci saranno i membri del cast del film che torna su grande schermo per un ultimo appuntamento dedicato agli appassionati, rivitalizzati anche dall’arrivo in sala di “Ghostbusters: Legacy” (Ghostbusters: Afterlife negli Stati Uniti), l’ultimo capitolo della saga ufficiale diretto dal figlio d’arte Jason Reitman e uscito il 18 novembre dopo un’attesa di oltre 30 anni.

Per “Real! A Ghostbusters Tale” ce ne sono voluti 8 per arrivare all’incontro con il pubblico e la risposta ha ripagato l’attesa e il lavoro di tutti quelli che hanno reso possibile il progetto senza scopo di lucro: oltre 1000 spettatori in sala e 30.000 on line, il 68,6% dall’Italia e più del 30% dal resto del Mondo con prevalenza dai paesi anglosassoni (USA 14,5% Regno Unito 2,2% Canada 1,9%). Il film, infatti, a fine ottobre è stato pubblicato su Youtube ed è visibile gratuitamente e con versione sottotitolata in inglese. Nell film ci sono anche le partecipazioni speciali “in voce” di Sergio Di Giulio (Voce italiana del dottor Ray Stantz/Dan Aykroyd), Mario Cordova (Voce italiana del dottor Egon Spengler/Harold Ramis), Cristiana Lionello (Voce italiana di Janine Melnitz) e Melina Martello (Voce italiana di Dana Barrett/Sigourney Weaver).

Sinossi

All’ombra del Colosseo un improbabile trio formato da un professore di fisica, Ludovico Tosi (Marco Fumarola), un ricercatore, Simone Ruggeri (Fabio Cavalieri) e uno studente fuori corso, Davide Lancia (Edoardo Stoppacciaro), si ritrova, più per necessità che per caso, a cercare con urgenza una casa in affitto. Quando ne trovano finalmente una alla loro portata, un appartamento grande al centro della città, in una palazzina vecchia, ma signorile, si accorgono che c’è un problema: è infestato dai fantasmi.

Non avendo alternative e non potendo rinunciare a quella casa chiedono aiuto ad un professore dalla voce inconfondibile (Egon Spengler/Harold Ramis doppiato da Mario Cordova), che gli fornirà l’attrezzatura dei Ghostbusters e le indicazioni per affrontare la loro prima missione. Con l’aiuto di una loro amica, Susanna Tessitore (Lidia Perrone), cercheranno di risolvere il mistero che avvolge lo spettro di un Alchimista del XVII secolo (Alessandro Budroni) e davanti alla Porta Alchemica di piazza Vittorio Emanuele saranno messi a dura prova per salvare Roma dalla minaccia fantasma tra incoscienza, goffaggine, assoluta incapacità e insperato eroismo.

Il progetto di cinema indipendente è stato interamente autofinanziato e prodotto con un budget totale di circa 80.000 euro, di cui 18.000 raccolti con un crowdfunding sulla piattaforma Produzioni Dal Basso. Le riprese sono state realizzate nel 2017 tra Roma e Viterbo, con la partecipazione di oltre 70 professionisti, tra troupe e artisti di VFX attraverso una collaborazione tra Italia e Canada, realizzata dallo studio The Mothership con la supervisione del suo fondatore, Marco Tudini.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero tel. 327 5691648,