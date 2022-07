Giacomo Voli live presso Trattoria da Guido a Fiorano Modenese

Continua la stagione live della storica Trattoria da Guido delle Salse di Nirano a Fiorano Modenese (MO).

Domenica 10 luglio si esibirà Giacomo Voli, finalista del programma televisivo The Voice Of Italy, vincitore di All Together Now e cantante dei celebri Rhapsody Of Fire.

Il cantante si esibirà col suo progetto The Voice Of Rock dove ripropone i maggiori successi del Rock reinterpretati e riarrangiati in chiave personale.