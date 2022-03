“La sottile linea gialla”, Fabiano Massimi presenta il romanzo "Vivi nascosto. Un'indagine del club di Montecristo"

Domani, mercoledì 9 marzo a partire dalle ore 21, in biblioteca Cionini di via Rocca nell’ambito della rassegna “La sottile linea gialla”, Fabiano Massimi presenterà il suo nuovissimo romanzo "Vivi nascosto. Un'indagine del club di Montecristo"



"La sottile linea gialla", rassegna curata dalla biblioteca di Sassuolo e dedicata ai maestri del crime, apre l'edizione 2022 con un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del genere giallo e in generale per tutti gli appassionati di novità librarie.



Dopo essersi affermato sulla scena letteraria nazionale con due gialli storici di grande successo, "Langelo di Monaco" (Longanesi, 2020) e "I demoni di Berlino" (Longanesi, 2021), lo scrittore Fabiano Massimi ha appena dato alle stampe il suo ultimo romanzo "Vivi nascosto. Un'indagine del club di Montecristo" (Mondadori, 2022), che presenterà in biblioteca Mercoledì 9 marzo alle 21. In dialogo con l'autore ci sarà Stefano Ascari dell'Istituto Storico di Modena.



Questa volta Massimi ci trasporta in un mistero estivo: la notte sta per cedere il passo all'ennesima, caldissima giornata dell'estate emiliana quando Bruno Muta, ex enfant prodige della moda, viene trovato brutalmente assassinato nel garage di casa sua. Una nuova indagine per il Club Montecristo.



Consigliata la prenotazione biblioteca@comune.sassuolo.mo.it 0536/880813.