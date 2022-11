Barbara Baraldi a Formigine per la rassegna "Giallo Ginko"

Si terrà sabato 19 novembre, alle 17 presso la biblioteca di Formigine, il secondo appuntamento della rassegna “Giallo Ginkgo”.

A presentare il suo ultimo romanzo “Cambiare le ossa”, in dialogo con lo scrittore Daniele Bresciani, sarà Barbara Baraldi.

Autrice di origine locale ma conosciuta ben oltre i confini nazionali, la Baraldi ha scritto thriller, romanzi per ragazzi e sceneggiature di fumetti per la serie “Dylan Dog”. Il suo esordio nella letteratura poliziesca avviene sulle pagine de “Il Giallo Mondadori” con “La bambola di cristallo”. Per Giunti ha pubblicato con successo la trilogia “Aurora nel buio” (2017), vincitore del Premio Garfagnana in giallo 2017 e del NebbiaGialla 2018, “Osservatore oscuro” (2018), “L’ultima notte di Aurora” (2019) e “La stagione dei ragni” (2021).