"Europa: voci dal fronte", a Modena Gian Micalessin e Fausto Biloslavo

I giornalisti di guerra Gian Micalessin e Fausto Biloslavo saranno a Modena per parlarci dell’Europa dei giorni nostri, un’Europa apparentemente tranquilla ma che in realtà è oggi terreno di focolai bellici e guerre già in atto:

dall’Ucraina all’Armenia passando per i Balcani.

Un evento, organizzato dall'associazione Arteè che vuole guardare con occhio critico un’Europa che cambia e che troppo spesso non viene raccontata. L'appuntamento è presso il Caffè Concerto di Piazza Grande martedì 18 aprile alle ore 21. Info e prenotazioni: Marco 3470640020