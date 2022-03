Gianluca Di Marzio a Forum Eventi con la "seconda edizione" di Grand Hotel Calciomercato

Da Messi a... Messias, il calciomercato edizione 2021/22 verrà ricordato per sempre. Si sono trasferiti i due giocatori più forti al mondo: Ronaldo che, dopo tre anni in Italia, è tornato nella sua casa di Manchester, mentre il fuoriclasse argentino ha cambiato maglia per la prima volta in carriera, lasciando il Barcellona per il Psg. Tutto in pochi giorni, come in un film di spionaggio, raccontato da Gianluca Di Marzio nell' "Almanacco 2021/2022 del Grand Hotel Calciomercato" (Mondadori) che, dopo il successo della prima edizione, torna con un «rinforzo» in più: tutte le cifre verificate delle operazioni in entrata e uscita dei club di serie A. Un anno intero di segreti e retroscena, addii sorprendenti come quello di Lukaku e ritorni clamorosi: Mourinho alla Roma undici anni dopo il Triplete con l'Inter e Allegri di nuovo alla Juve, rifiutando ancora la corte del Real. Mercoledì 30 marzo alle 21 il giornalista sportivo presenta al pubblico del Forum questa enciclopedia delle trattative minuto per minuto, anzi euro su euro.

Questa stagione di Forum Eventi è online e dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum www.forumguidomonzani.it. A registrazione completata si potrà selezionare l'evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'ingresso. Per accedere è obbligatorio il super green pass.