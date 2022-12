Ne Vale la Pena, Gianluca Pagliuca presenta a Carpi "Volare Libero"

Lunedì 9 gennaio alle ore 20.45 presso Auditorium "A.Loria" via Rodolfo Pio 1 - Carpi per la rassegna Ne Vale La Pena, Gianluca Pagliuca presenta "Volare libero" (edito da Minerva). Conduce Pierluigi Senatore. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’edizione 2023 di Ne Vale La Pena, la rassegna del Comune di Carpi in collaborazione con Bper, Libreria Mondadori Carpi e Radio Bruno, prende il via: «Ero sempre sicuro con lui, in campo sapevo che in ogni partita ci avrebbe salvato: è sempre stato un portiere sicuro, e questo pregio è stato fondamentale per lui. Siamo sempre stati molto uniti», dalla prefazione di Roberto Mancini.

Il libro

«Non sono soddisfatto dei miei portieri, ti vorrei in prestito alla Sampdoria per il Torneo di Viareggio» disse Antonio Soncini. Iniziò così la storia incredibile di Gianluca Pagliuca, che dopo quel torneo non si è più fermato. Un’adolescenza fatta di alti e bassi con un unico obiettivo: diventare un calciatore. All’inizio giocava ovunque, poi arrivò in porta e da lì non uscì più.

Una vita fatta di sacrifici, dalle prime esperienze alla Ceretolese fino alla chiamata della Sampdoria, dove diventa grande. Da Genova a Milano, sponda Inter, dove si consacra come uno dei portieri più forti di sempre. Poi il ritorno a casa, a Bologna, dove dimostra che l’età non conta, e il record di Zoff infatti viene battuto.

Dai campi della parrocchia fino ad arrivare ai Mondiali, il coronamento di un sogno. In questo libro c’è l’essenza del calcio, fatto di vita vissuta: un sacrificio dopo l’altro per raggiungere i propri sogni.

Dai tanti aneddoti raccontati, passando per gioie e dolori, ?no ad arrivare al rapporto con persone che hanno avuto un ruolo importante nella crescita di Gianluca, come uomo e come calciatore. Perché aveva un sogno, e lo ha raggiunto. Senza mai voltarsi indietro.

Gianluca Pagliuca, classe 1966, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano. Considerato tra i portieri più forti del nostro calcio, ha conquistato diversi trofei prestigiosi, su tutti lo scudetto nella stagione 1990-1991 con la maglia della Sampdoria e la Coppa Uefa nella stagione 1997-1998 con la maglia dell’Inter. Ha inoltre disputato tre Mondiali: Italia ’90, Usa ’94 e Francia ’98.