Concerto in due tempi per violini, viola, violoncello: ai Giardini d’Estate il Quartetto Mirus

Al parco ducale di Modena in corso Canalgrande, giovedì 23 luglio alle 21 è il “Quartetto Mirus”, a cura degli Amici della Musica di Modena, a salire sul palco dei “Giardini d’Estate” organizzati da Ert, nell’Estate modenese del Comune, con sostegno di Fondazione di Modena e Gruppo Hera.

Il quartetto - Federica Vignoli e Massimiliano Canneto violini, Riccardo Savinelli viola, Luca Bacelli violoncello, Paolo Marzocchi voce recitante - esegue brani di Webern, Szymanowski, Marzocchi.

L’ingresso alla serata è gratuito con posti contingentati e prenotazione obbligatoria via e-mail biglietteria@ emiliaromagnateatro.com alla biglietteria del Teatro Storchi (da giovedì a sabato 10 - 14, tel. 059 2136021) o, in caso di disponibilità, anche al botteghino ai Giardini Ducali (da un’ora prima dello spettacolo).

Il concerto

La prima parte del concerto propone due capolavori della produzione quartettistica del primo ‘900: il crepuscolare “Langsamer Satz”, composto nel 1905 da un Anton Webern poco più che ventenne in vacanza con la cugina Wilhelmine Mõrtl, che diventerà sua moglie. Seguirà il Secondo Quartetto del compositore polacco Karol Szymanowski, del 1927, che combina elementi derivati dalla musica folkloristica dell'Europa orientale con una scrittura contrappuntistica di grande sapienza.

La seconda parte del concerto vedrà invece l'esecuzione del melologo di Paolo Marzocchi “Mymosh, il Figlio di Se Stesso”, composto nel 2018. Mymosh è un piccolo robot, nato per caso in seguito a una serie di urti innescati da una vecchia brocca di terracotta lanciata su un pianeta-discarica.

Il racconto ha una leggerezza capace di colpire anche i bambini piccoli, che magari non colgono le riflessioni esistenziali del piccolo robot, ma si appassionano e si divertono con le creature che Mymosh immagina nel suo mondo, come i Perlanti e i Pratinfi. In questa versione, la storia di Mymosh è stata trasformata in un “melologo”, una forma di teatro musicale molto antica, in cui la voce narrante è accompagnata da una musica che descrive, sottolinea o commenta le parole recitate.

Costituitosi nel settembre 2008, il Quartetto Mirus nasce all’interno del progetto Sixe (Suono Italiano per l’Europa) promosso dalla Federazione Cemat di Roma.

Tutti gli appuntamenti dei Giardini d'Estate si svolgono in sicurezza e applicando le disposizioni dei decreti anti Covid – 19

