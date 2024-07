Narrazioni teatrali e musica dal vivo nella settimana dei Giardini d'estate

Narrazioni teatrali e musica dal vivo nella nuova settimana di programmazione ai Giardini d’estate: si comincia martedì 23 luglio con una serata che ha per protagoniste le donne, si prosegue giovedì 25 luglio con il reading “Ricordi di un cacciatore di zanzare” e si conclude domenica 28 luglio con il concerto della band pop-swing “Musica da ripostiglio”. Tutti gli appuntamenti iniziano alle 21 e sono a ingresso libero.

La serata di martedì 23 luglio si apre con un confronto al femminile sui diritti della donna organizzato dall’associazione Donne e giustizia al quale intervien Vania Franceschelli, presidente della Federazione europea dei consulenti e intermediari finanziari. A seguire è in programma la narrazione teatrale “Evita. La donna e il mito”, la storia, da un punto di vista intimo e personale, di un’icona del Novecento. Sul palco, l’autrice e attrice Isabella Dapinguente il cui racconto si intreccia con la voce di Sabrina Gasparini e la fisarmonica di Claudio Ughetti nelle struggenti melodie del tango (a cura del Salotto culturale Modena).

Giovedì 25 luglio va in scena lo spettacolo originale tratto dal racconto “Ricordi di un cacciatore di zanzare”, opera comica di Carlo Gregori, giornalista e scrittore modenese, che racconta le stravaganti avventure dell’infallibile killer dell’animale più molesto del mondo. Lo spettacolo è curato e interpretato da Tommy Togni.

Domenica 28 luglio sale sul palco dei Giardini ducali la band grossetana “Musica da ripostiglio” (perché, come dicono loro, “da camera ci sembrava eccessivo”), con il suo swing che riprende e rivisita grandi classici dagli anni Trenta in poi. La band è nata dal ventennale sodalizio artistico di Luca Pirozzi (voce, chitarra e banjo) e del chitarrista Luca Giacomelli ai quali si sono aggiunti Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria. L’appuntamento fa parte della rassegna “Note al Lennon” ed è in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Rangone.

I Giardini d’estate fanno parte del programma dell’Estate modenese promossa dal Comune di Modena con il sostegno di Fondazione di Modena e del Gruppo Hera.

Il programma completo si trova sul sito del Comune (www.comune.modena.it).