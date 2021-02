Giardino d’inverno: Angela Zaffignani racconta segreti e tesori della natura nella stagione fredda

Rosa di Natale, Amamelis, Calicanto, Mahonia, Cotogno giapponese; ma anche nocciolo, corniolo, salicone, prugnolo: sono soltanto alcuni dei tesori che riserva la stagione invernale che saranno protagonisti de Il giardino d’inverno, l’incontro online a partecipazione gratuita promosso dalla Fondazione CR Carpi insieme alla Fondazione Casa del Volontariato (e che sarà visibile sulla bacheca della pagina Facebook di quest’ultima) che si terrà venerdì 5 febbraio alle ore 21:00.

L’incontro, che rappresenta il primo di un ciclo di conferenze sugli argomenti legati all’ambiente, concepiti appositamente per riflettere insieme alla comunità in vista della prossima inaugurazione del il nuovo grande parco naturale e polifunzionale a Santa Croce, sarà condotto da Angela Zaffignani, ideatrice e coordinatrice del progetto di riqualificazione e già responsabile del Verde Pubblico del Comune di Parma.

Giornalista pubblicista, che collabora con quotidiani e riviste del settore, è ideatrice del “birdgarden” in Italia, cui è arrivata visitando i giardini del National Trust in Gran Bretagna, per apprendere l’arte inglese del giardinaggio naturale ricco di suoni, colori, uccelli, farfalle, libellule e altre splendide creature. Un’occasione, per tutti gli amanti dell’ambiente e del verde, per scoprire per la prima volta, o approfondire la conoscenza, della grande varietà di piante e fiori che sono protagonisti dell’inverno, considerata da alcuni, evidentemente a torto, una stagione in cui la natura ‘tace’.

La serata, moderata da Simona Santini, del Consiglio direttivo della Fondazione Casa del Volontariato, sarà introdotta dai saluti del Presidente della Fondazione CR Carpi, Corrado Faglioni.

Maggiori informazioni sul sito.