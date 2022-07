“Giardino Troisi” in scena “Giro della piazza”

Per tutti gli spettacoli il biglietto d’ingresso a persona è di 3 € per i minori e di 5 € per gli adulti.

Martedì 12 luglio alle ore 21:15 al fresco del Giardino Perla Verde a Nonantola è in programma un altro coinvolgente spettacolo della rassegna estiva “Giardino Troisi”, curata da Ater Fondazione – Teatro Troisi in collaborazione con il Comune di Nonantola. La Compagnia Madame Rebinè presenta “Giro della piazza”, teatro d’attore e clownerie. Una commedia circense per celebrare il ciclismo nei suoi aspetti più rilevanti, quello della resistenza fisica e del coinvolgimento del pubblico. E’ uno spettacolo esilarante, adatto a tutti a partire dai 5 anni.

Giro della piazza

Gentili signore e signori buonasera e benvenuti al Giro della piazza. Un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto lo sbocciare di atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista tre promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non resta che scendere in piazza e fare il tifo per il vostro preferito.

Una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente.

Informazioni sulla rassegna

L’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21.15. Per tutti gli spettacoli il biglietto d’ingresso a persona è di 3 € per i minori e di 5 € per gli adulti. Mentre per lo spettacolo di burattini del 2 agosto l’ingresso sarà gratuito.

Per tutti gli spettacoli è consigliata la prenotazione tramite una e-mail a circuito@ater.emr.it

Per informazioni: tel 3346748558 (dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.00)

E’ possibile inoltre acquistare i biglietti online su www.vivaticket.com

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il Teatro Troisi di Nonantola, sempre nel rispetto delle attuali misure di sicurezza.