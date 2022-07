“Giardino Troisi” prosegue la rassegna teatrale con “Tarzan ragazzo selvaggio”

biglietto d’ingresso a persona è di 3 € per i minori e di 5 € per gli adulti. Mentre per lo spettacolo di burattini del 2 agosto l’ingresso sarà gratuito. Per tutti gli spettacoli è consigliata la prenotazione tramite una e-mail a circuito@ater.emr.it

Secondo appuntamento a Nonantola per la rassegna “Giardino Troisi”, curata da Ater Fondazione – Teatro Troisi in collaborazione con il Comune di Nonantola. Martedì 5 luglio alle ore 21 15, nella suggestiva cornice del Giardino Perla Verde in via Marconi n° 13, Luigi D’Elia, della Compagnia INTI, porta in scena “Tarzan ragazzo selvaggio” (spettacolo per tutti a partite dagli 8 anni).

Tarzan ragazzo selvaggio

Esistono pochi casi reali di bambini cresciuti da soli nella natura o allevati dagli animali. È accaduto che siano stati cresciuti da lupi, cani, scimmie, animali della Savana. Le loro storie si perdono nel tempo tra cronaca e leggenda, tra sogno e realtà. Ma qui abbiamo il dono del teatro, che fa esistere per un’ora, nel rito antico e carnale del racconto, del corpo dell’attore e del respiro del pubblico, la storia un bambino rimasto orfano nella foresta del Congo e cresciuto volando da un albero all’altro come le scimmie. Tarzan, era lo strano verso che facevano le scimmie per chiamarlo o indicarlo. Che nella loro lingua, perché ogni animale ha una sua lingua e un suo canto, voleva dire pelle bianca.

Questo spettacolo, nato durante la più importante crisi sanitaria e ambientale del nostro tempo, racconta la sua storia, nuda e cruda, senza nessuna concessione alle promesse degli adulti e del progresso. Con il più grande amore per il mistero intoccabile della crescita, dell’umano e della nostra Terra.

La narrazione si libera della tradizione hollywoodiana, trovando la base del racconto in Tarzan of the Apes di Edgar Rice Burroughs. Il primo romanzo dell’infinita saga di Tarzan si mescola alla scrittura scolpita nel legno dei due autori, ma anche a Il Ragazzo selvaggio di Truffaut, Cuore di Tenebra di Conrad e la Londra povera e disperata descritta da Jack London nel suo Popolo dell’Abisso.

Dopo il successo dell’anno scorso con lo spettacolo “Zanna Bianca”, Luigi D’Elia ritorna a Nonantola con questa nuova stupenda narrazione.

Informazioni sulla rassegna

L’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21.15. Per tutti gli spettacoli il biglietto d’ingresso a persona è di 3 € per i minori e di 5 € per gli adulti. Mentre per lo spettacolo di burattini del 2 agosto l’ingresso sarà gratuito.

Per tutti gli spettacoli è consigliata la prenotazione tramite una e-mail a circuito@ater.emr.it

Per informazioni: tel 3346748558 (dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.00)

E’ possibile inoltre acquistare i biglietti online su www.vivaticket.com

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il Teatro Troisi di Nonantola, sempre nel rispetto delle attuali misure di sicurezza.