"I giganti della montagna - Il mito", appuntamento al Teatro Atto Zero

Sabato 18 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Atto Zero di Modena, debutta in prima nazionale il recital I giganti della montagna – Il Mito: genesi di un'opera teatrale, scritta e interpretata da Andrea Ferrari. L'attore torna alla prosa classica e lo fa con l'ultimo testo di Luigi Pirandello traendone un'idea di percorso conoscitivo: uno scandaglio dell'animo umano composto dalle maschere che quotidianamente le persone montano per rapportarsi con il mondo. L'autore offre spunti di riflessione e di analisi sulla genesi dell'opera d'Arte quindi della Vita, e sulle relazioni dell'uomo con i suoi simili. Pirandello utilizza anche l'inconscio con i sogni, elementi che guidano l'uomo alla sua vera essenza. I Giganti e la Montagna sono le metafore della vita e della morte dell'uomo, e l'uomo va a Teatro per guardarsi allo specchio: il Teatro questo ci insegna: sulle tavole di un palcoscenico, all'alzarsi di un sipario, nell'arco di un paio d'ore, va in scena la sua vita e la sua morte. Da questo spettacolo, Andrea Ferrari ne ha ricavato uno stage attoriale che proporrà agli allievi-interpreti delle Scuole di recitazione di Nuova Didattica Teatrale e Atto Zero, domenica 19 febbraio.

L'ingresso allo spettacolo è di € 12,00. Per info e prenotazioni: www.attozero.it oppure telefonare al 351 9402209.