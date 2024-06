Al Castello di Montecuccolo l'arte di Gino Covili tra parole, musica e... la via Vandelli

"Il paese ritrovato di Gino Covili... lungo la via Vandelli": È questo il titolo dell'evento speciale che si terrà venerdì 21 giugno alle 21 nel Castello di Montecuccolo. Una serata di atmosfere particolari dove la pittura si coniuga alla poesia e alla musica, e tutte insieme si calano nell'identità di un territorio, quello del Frignano, di cui la via Vandelli costituisce una presenza reale, storica, e al contempo racchiude una dimensione spirituale. Una dimensione fatta di vissuti e memorie, di generazioni che si sono succedute trasmettendo quei valori che sfociano nella consapevolezza di appartenere a una comunità.

E Gino Covili, con i suoi quadri e la sua arte, esprime nella maniera più profonda questa idea di un'estetica che diventa senso di appartenenza. Così come la via Vandelli ha costituito un legame concreto per le popolazioni della montagna, i dipinti di Covili hanno dato a questa appartenenza un'immagine che trascende il tempo e diventa eterna. La Pavullo del “Paese ritrovato” è stata fissata per sempre nella memoria collettiva, ed è diventata atemporale. Esattamente come la via Vandelli che, con la sua storia e le atmosfere sempre rivissute dai tanti camminatori che la percorrono, si è fatta luogo dello spirito.

La serata, dopo i saluti portati dalle autorità e dagli ospiti, vedrà alternarsi parole e musica, con l'arte di Gino Covili a fare da cornice ed elemento di unione. Interverranno Vladimiro Covili, figlio di Gino, e Giulio Ferrari, autore di importanti pubblicazioni sulla via Vandelli, con intermezzi poetici dalla voce di Franca Lovino, nota attrice e fotografa, e musicali dal sassofono di Giorgio Mattei.

L'evento si concluderà con un momento conviviale offerto dalla pasticceria Il Giamberlano e dalla Tavola del Maniero, ristorante medievale del Castello di Montecuccolo.

“La gestione del Castello in quasi quattro anni ha realizzato moltissime iniziative, ma a quella dedicata a Gino Covili e alla via Vandelli assegniamo una particolare importanza. Finalmente viene dato il giusto rilievo alla mostra permanente di un artista di grandissima fama la cui presenza al piano nobile del Castello costituisce a tutti gli effetti un valore aggiunto e un elemento di attrazione. Le quattro stanze della Galleria Covili emanano un fascino e un'atmosfera del tutto particolari, che la rendono contenitore ideale per eventi di alto livello”, ha detto Irene Braglia, presidente di Castelli Estensi APS, ente gestore del castello di Montecuccolo.

Presente anche Matteo Covili, nipote di Gino e direttore della Casa Museo Covili: “Ringrazio vivamente tutti gli organizzatori per il loro impegno e la loro dedizione nella riuscita della serata. La sinergia tra il Castello di Montecuccolo e la Casa Museo Covili ha creato un'esperienza culturale memorabile, arricchendo il nostro territorio con un evento di grande valore artistico”, le sue parole.

Infine Daniele Cornia, assessore alla cultura del Comune di Pavullo nel Frignano, ha detto: “L'arte e la storia sono due elementi che permeano ogni angolo del nostro territorio e che caratterizzano la natura stessa della nostra Comunità. Ci tengo a ringraziare davvero di cuore i gestori del Castello di Montecuccolo, Casa Museo Covili e tutti gli ospiti che parteciperanno a questo evento per la collaborazione, perché la promozione della cultura pavullese e la riscoperta del turismo lento, legato alle antiche vie di pellegrinaggio, sono elementi fondamentali per valorizzare al meglio il nostro territorio così da permettere a sempre più persone di scoprirne le bellezze e le tradizioni”.