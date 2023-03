Giornata della donna: Fuochi del Teatro dell'Orsa in scena a Sassuolo

"Ma non sono una voce solitaria: io sono tante voci. Sono quei 66 milioni di ragazze che non possono andare a scuola": Monica Morini cita l’attivista pakistana Malala Yousafzai, Premio Nobel per la Pace nel 2014 all’età di 17 anni, per introdurre Fuochi. Ribelli, coraggiose e libere, spettacolo del Teatro dell’Orsa di cui è interprete e autrice che giovedì 9 marzo alle ore 21 sarà in scena al Crogiolo Marazzi di Sassuolo, in provincia di Modena, nell’ambito della rassegna La forza delle donne, curata dagli Assessorati alle Pari Opportunità dei Comuni del Distretto Ceramico modenese in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna.

"Antigone è l’antenata che per prima ha la forza di disobbedire in nome della giustizia» continua Monica Morini in merito allo spettacolo che a Sassuolo sarà presentato in collaborazione con il Circolo Culturale Artemisia «Dal mito alla vita, su uno stesso filo camminano Rosa Parks e la sua disobbedienza che cambia la legge sugli autobus dell’Alabama, poi Malala Yousafzai, Nobel per la pace, con una fede tenace nel credere alla scuola diritto per tutti o Samia Yusuf Omar campionessa olimpica che, inseguendo il sogno del diritto allo sport, lascia la Somalia in guerra e compie il grande viaggio sui barconi del Mediterraneo per correre alle olimpiadi di Londra. E poi Alfonsina Morini Strada, unica donna al giro d’Italia, Nellie Bly prima giornalista ad inventare la scrittura d’inchiesta, donne libere che hanno aperto nuove strade, anche per noi, e mandato in frantumi pregiudizi di secoli. Fuochi di luce che ci riscaldano e ci incoraggiano".

Fuochi. Ribelli, coraggiose e libere, di e con Monica Morini, al pianoforte Claudia Catellani, ideazione e realizzazione grafica e visiva Michele Ferri, collaborazione Annamaria Gozzi, luci Lucia Manghi, regia Bernardino Bonzani.Ingresso libero e gratuito.

Il Crogiolo Marazzi si trova in Via Radici in Monte, 70 a Sassuolo (MO).

Info sul Teatro dell’Orsa: https://www.teatrodellorsa.com/.