Giornata Mondiale dell'Enoturismo, cantine aperte a Castelvetro

Per celebrare la Giornata Mondiale dell’Enoturismo 2022 promossa da RECEVIN in collaborazione con le Associazioni nazionali delle Città del Vino europee, Castelvetro di Modena sabato 12 e domenica 13 novembre promuove l’apertura delle cantine del territorio con visite e degustazioni di vini locali, in particolare il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro di Modena.

Per l'occasione, il Museo Rosso Graspa di Levizzano Rangone ospiterà la "Festa d'Autunno", tra letture, immagini e sapori; mentre presso La Piana Winery si terrà un brindisi intorno al falò.

Aperte le cantine Cleto Chiarli, Fattoria Moretto e Tenuta Pederzana; non mancheranno le visite culturali presso il Castello di Levizzano, il centro storico di Castelvetro con Audiopen, il Museo Rosso Graspa e la Mostra Fili d'Oro a Palazzo.

Per maggiorni informazioni, visitare il sito web visitcastelvetro.it.