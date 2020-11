Giornata Europea dei Cinema d'Essai, due cinema modenesi aderiscono alla maratona online

Un gruppo di esercenti italiani invita gli spettatori e le spettatrici, amanti del cinema al cinema, alla riapertura simbolica delle loro sale domenica 8 novembre, in occasione dello European Arthouse Cinema Day, la Giornata Europea dei Cinema d’Essai organizzata dalla CICAE (Confederazione Internazionale dei Cinema d’Arte e d’Essai) in collaborazione con Europa Cinemas con il supporto del programma MEDIA di Europa Creativa.

Si tratta di un’iniziativa online che si differenzia dai consueti streaming, raggruppando almeno 27 sale cinematografiche (il numero potrebbe aumentare nei prossimi giorni) in un’unica diretta su Facebook: grazie ad un coordinamento tra gli esercenti, i cinema aderenti propongono una maratona online, della durata di diverse ore, per raccontare il loro lavoro e presentare alcuni cortometraggi italiani ed europei, spesso accompagnati da ospiti.

Ogni sala aderente “riaprirà” senza la presenza fisica degli spettatori, ma invitandoli ancora una volta davanti al grande schermo: poltrone vuote, proiettori accesi...si spengono le luci e la magia inizia. Dal mattino fino a sera, la maratona sarà visibile in contemporanea sulla pagina Facebook Il cinema è di chi lo guarda e su tutte le pagine delle sale e realtà aderenti. Durante la diretta si susseguiranno i collegamenti con i diversi esercenti che presenteranno le loro sale (vuote), raccontando il loro lavoro, e proietteranno un contenuto (un corto o mediometraggio) sui loro schermi.

Le sale cinematografiche modenesi gestite da ATER Fondazione aderiscono con le seguenti proposte:

Auditorium Enzo Ferrari di Maranello, Clausus di Christian Spaggiari (Italia) all’indirizzo https://m.facebook.com/auditorium.ferrari.maranello/

Cinema Teatro W. Mac Mazzieri di Pavullo, Il paese di Calestano di Valentina Arena (Italia) all'indirizzo https://m.facebook.com/cinemamacmazzieri/

Mentre in tutta Europa lo European Arthouse Cinema Day quest’anno vede una distinzione tra cinema che possono ancora effettuare proiezioni in sala e cinema che sono costretti a esistere solo online, si propone un’iniziativa che è l’unione delle due cose e che al tempo stesso è un segnale di presenza e di resistenza delle sale italiane partecipanti. Come una nuvola si adatta al vento che cerca di spazzarla via, muovendosi e mutando la forma ma non la sua sostanza, così noi immaginiamo una nuova avventura che muterà forse il panorama del cinema ma non cancellerà le sale.

Da questa idea prende vita Nuvole in viaggio, tra cinema e cinematografi: anche se online, gli spettatori vengono invitati ad accomodarsi sulle poltrone delle sale per guardare insieme storie grandi immaginandole in grande.

Le sale che aderiscono all’iniziativa si sono riunite per un progetto comune, lavorando insieme per ottenere un evento unico e condiviso, sulla falsariga di precedenti iniziative collettive (la campagna promozionale “Il cinema è”, la rubrica settimanale online LO STRILLO) che rispondono al desiderio di concentrarsi sulla solidarietà e sulla collaborazione. La maggior parte dei cinema aderenti sono anche tra i promotori della Lettera Aperta a Sostegno ai Cinema Indipendenti (LASCI), che ad oggi conta più 6.000 firmatari. È ancora possibile firmare sul sito lasci.cloud/firma.