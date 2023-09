Giornata europea della cultura ebraica, visite guidate alla Sinagoga di Modena

È dedicata alla bellezza la Giornata europea della cultura ebraica che domenica 10 settembre anche a Modena diventa l’occasione per conoscere la storia dell’ebraismo e scoprire il contributo che ha portato alla cultura italiana.

Per celebrare la giornata, la Comunità ebraica di Modena apre le porte della Sinagoga di piazza Mazzini dalle 10 alle 13, con visite guidate in partenza ogni mezz’ora. È aperto alle visite anche l’Archivio della comunità, in via Coltellini 10, dove Sara Torresan illustrerà i documenti più importanti (sempre dalle 10 alle 13), mentre dalle 9.30 alle 13.30 Eugenio Salmi guiderà le visite alla scoperta delle strade del ghetto, tra via Emilia, via Blasia, via Coltellini e via Fonteraso.

Ultimo appuntamento della giornata sarà alle 18 in Sinagoga con la conferenza che il rabbino capo Beniamino Goldstein dedicherà a “La bellezza: il contributo estetico italiano al mondo ebraico. Dal cedro di Calabria alle Scole di Venezia”.

Tutte le visite e la conferenza sono su prenotazione attraverso il sito della Comunità ebraica (https://comebraica-sinagoga-synagogue.business.site).

La Giornata europea della cultura ebraica, commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, “è un’occasione per scoprire, conoscere e comprendere un patrimonio che è parte integrante della storia della nostra città e che merita di essere tutelato e valorizzato”.

Le iniziative modenesi della Giornata europea della cultura ebraica, che si svolgono in parallelo a quelle di Reggio Emilia, sono organizzate e promosse dalla Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia con il patrocinio del Comune di Modena, del Comune di Reggio Emilia e in collaborazione con Istoreco Reggio Emilia.