XXI Giornata Europea della Cultura Ebraica, tante iniziative a Modena e provincia

Avrà luogo domenica 6 settembre la ventunesima Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che invita a scoprire storia, luoghi e tradizioni ebraiche in trentadue Paesi europei e in oltre novanta località italiane diffuse in sedici regioni, da nord a sud alle isole.

Coordinata e promossa dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, dai percorsi nelle Sinagoghe e nei quartieri ebraici agli incontri d’autore, dalla musica alla letteratura, dall’arte agli eventi per bambini, un’occasione per conoscere meglio vita e tradizioni di una minoranza presente in Italia da oltre duemila anni. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, molte iniziative saranno declinate anche in modalità online, tra “virtual tour”, incontri e appuntamenti in streaming.

A Modena visite guidate alla Sinagoga di Piazza Mazzini (massimo 25 persone) e all’archivio della Comunità Ebraica (Via Coltellini, 10, massimo 6 persone) dalle ore 10.00 alle 13.00. Alle 17.00, presso la Sinagoga, conferenza del rabbino capo Beniamino Goldstein su “La società ebraica charedì (ultraortodossa) tra farsa, commedia e realtà” (massimo 25 persone). Prenotazione obbligatoria scrivendo a comebraica.mo.re@gmail.com, mascherina e distanziamento obbligatori.

A Carpi, apertura straordinaria del Campo di Fossoli (Via Giulio Rovighi, 57). Domenica 6 settembre dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, sarà possibile visitare il campo con ingresso libero e gratuito. L'accesso sarà regolato e contingentato dal personale della Fondazione Fossoli nel rispetto delle norme anti-Covid. Per ulteriori informazioni: Fondazione Campo Fossoli, Tel. 059 688272, Sito web: www.fondazionefossoli.org, Email: fondazione.fossoli@carpidiem.it.

Eventi anche a Finale Emilia, con le visite guidate all’ex quartiere ebraico (ore 11.30 e 15.30, ritrovo in via Trento e Trieste 9/c) e all’antico cimitero ebraico (ore 10.00, 11.00 e 16.30, via Gaspare Gozzi). Alle 13.00, pranzo con pietanze della tradizione ebraica all’Osteria la Fefa, prenotazione allo 0535 780202. E’ necessario prenotare le visite guidate telefonando alla Biblioteca “G. Pederiali”, Tel. 0535 788331, Mail. biblioteca@comune.finale-emilia.mo.it. Mascherina obbligatoria anche per visite individuali.

Maggiori informazioni e approfondimenti sono reperibili nel sito www.ucei.it/giornatadellacultura, in costante aggiornamento, quest’anno arricchito con “virtual tour”, sezioni video, gallery fotografiche e mappe interattive. Sono inoltre attive, e continuamente aggiornate, le pagine social Facebook e Instagram, dove saranno visibili dirette, lezioni, incontri e percorsi in streaming.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica gode del Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. E’ inoltre riconosciuta dal Consiglio d’Europa.