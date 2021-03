Giornata Europea della Musica Antica, due concerti classici con Grandezze&Meraviglie

Domenica 21 marzo Grandezze & Meraviglie, Festival Musicale Estense chiude la ventitreesima edizione nel giorno della celebrazione della Giornata Europea della Musica Antica proponendo i due ultimi concerti. Registrati nella Rocca di Vignola e nel Museo Civico di Modena fra dicembre e gennaio, dopo un accurato montaggio, saranno visibili da domenica mattina sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Grandezze & Meraviglie.

Nello splendido contesto della Rocca di Vignola, La Reverdie presenta un’antologia di brani ricavati da importanti manoscritti dell’epoca: “Al tempo di Nicolò III d’Este (1383-1441)”. Il programma comprende musica di Jacopo Da Bologna, Bartolomeo Da Bologna, Guillaume Du Fay, Antonio Da Cividale, John Dunstaple, Guillaume Du Fay. La Reverdie si presenta con i suoi interpreti principali: Claudia Caffagni, voce, liuto; Livia Caffagni, voce, viella, flauto; Elisabetta De Mircovich, voce, viella, ribeca; Doron David Sherwin, voce, cornetto, tamburello. La Reverdie affronta un repertorio vocale e strumentale del Medioevo e del primo Rinascimento ed è un riferimento per produzioni e concerti basati su una ricerca approfondita, un virtuosismo naturale e una fusione musicale unica.

Il concerto registrato presso il Museo Civico di Modena è invece un omaggio agli strumenti e agli spazi ricchi di storia del Museo, con un’altra serie di brani musicali. Gli interpreti di spicco sono Mara Galassi, Chiara Granata, Livia Caffagni che si esibiscono assieme a giovani emergenti, utilizzando strumenti a tastiera, arpe, flauti, violoncello, in gran parte. Le musiche spaziano da Dario Castello, Jacques-Martin Hotteterre a Georg Philip Telemann, da Domenico Scarlatti a Jean Baptiste Krumpholtz. In questo caso il rilievo non è solo dato alla musica ma sono protagonisti anche gli strumenti e il loro timbro, a tutto vantaggio dell’originalità dell’evento. Entrambe le riprese e il montaggio audio e video sono state curate da Giovanni Paganelli. Informazioni sul sito www.grandezzemeraviglie.it.

La celebrazione della Giornata Europea della Musica Antica, nata nel 2013, coincide con il compleanno di Johann Sebastian Bach. In tutta Europa si terranno centinaia di eventi a celebrare mille anni di musica.

Informazioni sul sito www.grandezzemeraviglie.it.