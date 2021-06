Castelvetro, la Giornata Internazionale dello Yoga si celebra in piazza

Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, si celebra la settima Giornata Internazionale dello Yoga in oltre 170 paesi del mondo. Un’occasione di condivisione, meditazione e pratica che riunisce in un solo respiro milioni di persone. Ogni maestro yoga, a qualsiasi latitudine si trovi, nei giorni intorno al 21 giugno offre almeno un appuntamento aperto a tutti e gratuito per praticare Asana, meditazione e respirazioni benefiche per la salute e il benessere a ogni età.

A proporre la sua istituzione fu il 27 settembre 2014, durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l’allora Primo Ministro indiano Narendra Modi: «Lo Yoga è un dono inestimabile della tradizione antica dell’India. La pratica conduce all’unità di mente e corpo, pensiero e azione, moderazione e pienezza e all’armonia tra l’uomo e la natura. È un approccio olistico alla salute e al benessere. Non si tratta di esercizio fisico, ma di un mezzo per riscoprire la propria interezza e il senso di unità con il mondo e la natura». È per questo che ogni anno, da 7 anni, la Giornata Internazionale dello Yoga riceve milioni di adesioni da tutto il mondo. E per chi ancora non pratica, è un’occasione per “assaggiarne” gli effetti e i benefici su corpo e mente.

A Castelvetro sarà Piazza Roma - cuore del paese - a ospitare lunedì 21 giugno questa iniziativa, con pratiche alle 5.30 e alle 20.30

L'iniziativa è gratuita ed è organizzata dall'Associazione Animo con il patrocinio del Comune di Castelvetro. Per informazioni e prenotazioni 366/1278077.

