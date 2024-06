Giornata internazionale dello yoga, lezioni in Piazza Roma

Con il solstizio d’estate, per tutti gli appassionati e i curiosi, torna anche quest’anno l’International Yoga Day che si svolge venerdì 21 giugno, in piazza Roma e invita tutta la cittadinanza a due lezioni gratuite: una all’alba, alle 6.30, e una nel tardo pomeriggio, alle 19.30. Si consiglia di portare un tappetino personale, tanto entusiasmo e voglia di concedersi un momento speciale per iniziare la giornata nei migliori dei modi.

L’iniziativa è promossa dal centro studi yoga Narayana di Modena, con il patrocinio del Comune di Modena. La Giornata internazionale dello yoga è stata istituita dall’Onu nel 2014 su richiesta del governo indiano per celebrare la disciplina millenaria e cade sempre in occasione del solstizio d’estate.

Le due lezioni in piazza Roma si svolgeranno dalle 6.30 alle 7.30 e dalle 19.30 alle 21. Per i più temerari e per chi volesse ampliare l’esperienza, la giornata si può aprire con una corsa/camminata, guidata dai coach di Run Different, alle 5.30 ai Giardini Ducali per poi ritrovarsi in piazza Roma alle 6.15.

L’iniziativa fa parte degli allenamenti all’alba iniziati a maggio e che si ripetono ogni venerdì al parco Novi Sad. Gli appuntamenti sono garantiti anche in caso di maltempo. Informazioni sul sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it).