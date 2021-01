"Sopravvivere alla Sopravvivenza", la conferenza dell'Associazione Ponte Alto per il Giorno della Memoria

Nonostante non sia possibile incontrarsi di persona, l'Associazione PonteAlto Graziosi non vuole rinunciare alla promozione culturale e allo scambio di idee. Per questo, in preparazione alla Giornata della Memoria 2021, propone una conferenza online. "Ci pare importante, in questi tempi bui sia per la democrazia che per il "morale", riflettere al messaggio lasciato da una delle pagine più terribili della storia del Novecento, attraverso la voce di grandissimi autori e intellettuali" afferma l'associazione.

Dimer Marchi e Giulia Garagnani, sabato 23 gennaio alle ore 17.00, condivideranno spunti di riflessione e letture sul tema "Sopravvivere alla Sopravvivenza" a partire da “Se Questo è un uomo”, “La Tregua”, “I Sommersi e i Salvati” e interviste di Primo Levi, da “Il giardino dei Finzi-Contini” di Giorgio Bassani, da “La Banalità del Male” di Hannah Arendt, dalle ultime testimonianze di Liliana Segre, dal romanzo grafico di Art Spiegelman "Maus" e dal saggio della psicanalista Clara Mucci “Il dolore estremo. Il trauma da Freud alla Shoah”.

Per partecipare basta scaricare il programma Zoom e poi, sabato 25 alle 17, cliccare su questo link. In alternativa è possibile accedere senza scaricare zoom dal seguente link; nello spazio "Entra in una riunione", sabato 25 alle 17, digitare il seguente codice: 99424333680.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.pontealtograziosi.org.