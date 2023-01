Giornata della Memoria, gli eventi in programma a Fiorano Modenese

A Fiorano Modenese, il 27 e 28 gennaio, arrivano due bellissimi eventi per commemorare la Giornata della Memoria, ricorrenza dedicata al terrificante genocidio degli ebrei a opera del nazi-fascismo avvenuto – come tutti sappiamo – nella prima metà del '900.

Per cui, venerdì 27 gennaio, alle ore 21.00 presso il BLA (Biblioteca comunale, via Silvio Pellico 9), arriva lo spettacolo “Via da Fiorano - Storia di Vittorio Guastalla e Ada Finzi” a cura di Allacciati le storie. Nell’autunno del 1943 i fioranesi Ada Finzi e Vittorio Guastalla partono per destinazione ignota. Sono ebrei e fuggono dalla persecuzione nazista e fascista. Rientreranno a Fiorano solo dopo la Liberazione e Vittorio scriverà anche le prime pagine della nostra democrazia. Come riescono a salvarsi? Quali vicende portano invece alla morte alcuni loro parenti?

A seguire, sabato 28 gennaio, alle 16.30 presso il Castello di Spezzano (via del Castello, 12) invece sarà la volta di “Milena Jesenska e Margarete Buber-Neumann – Un’amicizia fiorita a Ravensbruck nell’era dei campi di concentramento”. Due donne straordinarie e assai diverse le cui vite incrociarono due totalitarismi contrapposti, quello nazista e quello stalinista e che l’onda tragica della storia gettò nell’inferno di Ravensbruck. Qui, dal loro incontro, nacque una straordinaria storia di amicizia e di solidarietà che confermò la grandezza di entrambe. Spettacolo di Rita Turrini Letture con accompagnamento musicale a cura di Circolo Culturale Artemisia APS.