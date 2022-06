Giornata Mondiale del Donatore di Sangue a Soliera ospite lo scrittore Claudio Lei

Sapresti uccidere? è l’inquietante interrogativo che pone ai suoi lettori lo scrittore modenese Claudio Lei, autore del thriller omonimo interamente ambientato tra le vie e le piazze di Modena. Lo scrittore, da tempo sensibile alle tematiche del dono del sangue ed egli stesso donatore, sarà martedi 14 giugno a Soliera in Piazza del Municipio per presentare il suo romanzo nel corso della serata organizzata dalla locale Avis per la Giornata Mondiale del Donatore. Per questa occasione l’intero ricavato delle vendite del volume di Claudio Lei saranno devolute ad Avis. Già in passato l’autore aveva sostenuto l’attività dell’associazione, destinando i proventi del suo lavoro letterario all’ acquisto di dispositivi di protezione per gli operatori delle sale prelievi nella fase più critica della pandemia.

Claudio Lei, classe 1975, nasce a Modena dove si occupa di economia e finanza. Inizia a scrivere all’inizio del Duemila e pubblica nel 2011 il suo primo romanzo “Quasi umani”. Il suo recente “Sapresti uccidere?” è il primo volume della trilogia “L’assassino che non disturba”. La vicenda si snoda sulle tracce di un serial killer che si aggira per Modena prendendo di mira gli odiati membri della casta, politici, speculatori, giudici ed altri intoccabili. Una scia di spietate esecuzioni che finiscono per raccogliere il consenso dei cittadini, trasformando l’assassino in una sorta di vendicatore dai soprusi del potere.

La serata dell’Avis di Soliera, che prevede oltre all’intervento di Lei le premiazioni dei giovani donatori solieresi e l’intrattenimento musicale del duo The Johnny’s, avrà inizio alle 20.