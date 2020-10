Giornate nazionali del tesseramento per Emergency, a Modena una postazione

Sabato 10 e domenica 11 ottobre saranno le giornate nazionali del tesseramento per Emergency.

Sottoscrivere la tessera è un modo per sostenere il lavoro di Emergency aiutando i volontari a continuare ad offrire cure gratuite e di alta qualità, per promuovere una cultura fondata sulla pace e la solidarietà per il presente e per un futuro in cui nessuno sia escluso dai propri diritti.

Sabato a Modena sarà presente una postazione per il tesseramento, aperto dalle 10 alle 19, situato in via Emilia centro, sotto il portico tra Piazzetta delle Ova e Piazza Torre.