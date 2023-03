Giornate FAI 2023, dentro al complesso dell'ex ospedale Sant'Agostino

"L'ex ospedale Sant'Agostino e' un complesso tardo settecentesco che sorge alle porte del centro storico di Modena e occupa un intero lato dell'omonimo Largo. All'atto della sua costruzione qui sorgeva la Porta Sant'Agostino che segnava il confine urbano occidentale e dava accesso al centro tramite la via Emilia. La Porta fu demolita all'inizio del '900 a seguito della riorganizzazione urbanistica che vide l'abbattimento delle mura erculee la copertura dei due canali che attraversavano la città."

"Caratterizzato dalla forma a "tenaglia", l'edificio nacque come "Grande Spedale degli Infermi" tra il 1753 ed il 1758 per iniziativa del Duca Francesco III d'Este. Fu poi ampliato nel 1772, creando ulteriori spazi affacciati sulla via Emilia per ospitare un'infermeria militare. All'interno del complesso trovano sede il Teatro Anatomico e la Farmacia storica, recentemente restaurati e resi visitabili, piccoli gioielli che testimoniano la storia e l'importanza che assunse nel tempo lo Spedale."

"Nel progetto originale la facciata era caratterizzata da una rigida simmetria e una gerarchia tra piano inferiore e superiore, evidenziata dalle dimensioni delle finestre. Tale simmetria si è perduta in seguito alla ristrutturazione del 1873 che ampliò le finestre del secondo piano. Molto originale e' la pianta "a tenaglia" che distribuisce corsie simmetricamente divise tra degenza femminile e maschile, organizzate in modo che ogni degente potesse vedere due altari sacri da cui trarre conforto.

L'esperienza proporrà un viaggio nella storia che portò alla fondazione del Grande Spedale degli Infermi e del contesto urbano in cui è inserito. Saranno poi visitati i luoghi attualmente accessibili, non interessati dai lavori di riqualificazione del complesso: la Farmacia storica, che ospita un punto informativo sul progetto di riqualificazione, l'atrio monumentale e il cortile delle Tenaglie. Oltre agli uffici del personale di Fondazione di Modena dedicato al progetto, nell'ex ospedale hanno oggi sede il Centro Interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities DHMoRe ed il Future Education Modena (FEM), un centro internazionale per la didattica innovativa."