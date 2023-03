Giornate FAI 2023, la Corte Wegmann-Escher a Medolla

"Corte Wegmann-Escher si trova a Camurana nel Comune di Medolla. Sorge all'interno di un paesaggio agricolo che ha mantenuto un'identità di ruralità, caratterizzata dalla presenza di antiche ville con giardini e boschetti e corti agricole ancora connesse con la campagna circostante. La tenuta, circondata da una meraviglioso parco-giardino, comprende la villa padronale e gli edifici di servizio, un tempo centro di una moderna azienda per la trasformazione dei prodotti agricoli.

La tenuta appartenne sino al 1814 ai Pio di Savoia, Signori di Carpi. Nel 1820 fu acquistata da F.Molinari che ricostruì l'edificio padronale su disegno dell'arch. C.Costa trasformandolo in una villa di tre piani con torretta belvedere. Dell'impianto originale dei Pio è rimasto il fabbricato di servizio con pianta ad U. I Molinari costruirono poi il grande edificio delle cantine. Nel 1882 la tenuta fu acquistata da F.Wegmann, imprenditore triestino, che insieme al nipote R.Escher diede vita alla moderna azienda per la trasformazione dei prodotti agricoli. Dopo il sisma del 2012, che danneggiò gravemente il complesso, è stato possibile recuperare la villa e i due edifici ad essa collegati."

"Il complesso si compone di un edificio padronale da cui si diramano due basse ali che abbracciano il giardino e che costituivano gli edifici di servizio. Nell'edificio di servizio con pianta ad U, collegato da uno stretto corridoio alla villa, si trovavano la scuderia con sovrastante fienile, la rimessa delle carrozze, la lavanderia, il forno ed al primo piano gli alloggi della servitù. Il grande edificio delle cantine, con granaio e legnaia al piano superiore, inglobò all'estremità nord orientale una parte esistente dove si trovava, murata ad una parete, una formella in ceramica policroma risalente ai Pio di Savoia. Intorno al complesso di edifici si trova il parco-giardino all'inglese la cui conformazione si è evoluta nel tempo. Ma è l'impostazione data dagli Escher all'inizio del Novecento che lo caratterizza così come si vede ancora oggi.

Per la prima volta, dopo gli importanti lavori di recupero a seguito del sisma del maggio 2012, verrà aperta al pubblico Corte Wegmann-Escher. Nella visita guidata si potrà conoscere la villa, con i suoi edifici di servizio, in un percorso che si svilupperà anche all'esterno per ammirare l'equilibrata imponenza e varietà del parco-giardino che la circonda."