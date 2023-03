Giornate FAI 2023, visita guidata alla Pieve di Renno

"Renno è un borgo del comune di Pavullo posto sul versante di destra della vallata dello Scoltenna. L'abitato sorge su una terrazza del monte su cui si trovano a quote superiori prima l'antico borgo di Renno di Sopra e infine più in alto il castello di Montecuccolo. Il contesto in cui sorge il paese è quello rurale del medio Appennino modenese, caratterizzato dalle tipiche attività agricole mirate all'allevamento di animali, alla produzione del Parmigiano Reggiano e alla coltivazione della vite. Il borgo nominato già nel 889 e nel 931 anno in cui Suppone III il Nero tenne un placito relativo a questioni frignanesi, in realtà deve identificarsi con l'attuale Renno di Sopra. Nel XII secolo su una terrazza a quota inferiore venne costruita una chiesa insignita nel 1157 del titolo di pieve e destinata a diventare il centro religioso medievale più importante del Frignano. Fino al XVIII secolo dunque l'attuale Renno di Sopra fu centro politico e l'attuale Renno centro religioso."

"La pieve costituisce il bene architettonico di Renno. L'edificio sacro risalente al XII secolo è a pianta basilicale a tre navate due delle quali terminanti con un'abside. La chiesa nel suo complesso fu rimaneggiata nel XVIII secolo con l'eliminazione del campanile a vela e l'apertura dei finestroni in facciata e nell'abside maggiore e del portale d'ingresso. Dell'impianto originale romanico rimangono i muri perimetrali, gli archi che dividono le navate, le colone, i pilasti, i capitelli."

"La visita offre l'occasione di illustrare le parti di una chiesa medievale: l'orientamento liturgico, simboli scolpiti su un capitello, l'evoluzione interna con la comparsa degli altari laterali sorti in seguito a particolari eventi generali e locali, spesso legati alla famiglia dei Montecuccoli, feudatari del luogo. Di particolare interesse gli arredi lignei, come i mobili di sagrestia, i banchi e i confessionali, opera di artigiani locali. Il fonte battesimale e i documenti conservati in archivio permettono di illustrare la funzione di una pieve nell'organizzazione ecclesiastica medievale di una diocesi. Altri documenti illustrano la storia della casata dei Montecuccoli. La chiesa è tenuta aperta da volontari ogni giorno."