"Fiori e profumi nel silenzio dei chiostri": l'Abbazia di San Pietro protagonista delle Giornate Fai

Tornano, sabato 15 e domenica 16 maggio, le Giornate Fai di Primavera, la più grande festa di piazza dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. L'impronta "green" che verrà data all'edizione 2021, vede l'ambiente come indissolubile intreccio tra natura e storia, nel quale la cultura si inserisce come sintesi delle scienze umane e naturali.

Tra le oltre 300 città italiane interessate dall'evento, figura anche Modena, che ospiterà - tra città e provincia - quattro eventi di estremo interesse. In particolare, in centro storico, si terrà "Fiori e profumi nel silenzio dei chiostri".

Durante entrambe le giornate, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con partenze programmate ogni trenta minuti, la Delegazione FAI di Modena accompagnerà i partecipanti in una visita nei pressi dell'Abbazia di San Pietro. Il Cortile della Spezieria e l'attigua Spezieria e il Museo dell'Abbazia sono stati oggetto di un ampio lavoro di recupero promosso dai Padri Benedettini e soprattutto il Cortile, tra il 2000 al 2014, ha recuperato la sua conformazione di giardino caratterizzato dalla fontana ipogea, che alla fine dell'800 era stato sepolta, e da grandi aiuole quadrangolari già funzionali all'attigua spezieria monastica che costituiva un tempo da filtro tra lo spazio riservato alla clausura monastica e quello funzionale all'accoglienza e alla cura pubblica. Il monumentale Chiostro grande, che per via delle soppressioni sia napoleoniche sia postunitarie era stata adattato a caserma, oggi è in parte oggetto di un progetto di recupero che interessa al momento il lato sud ed è promosso grazie all'intervento di alcuni mecenati e all'operazione ArtBonus i cui primi risultati verranno per l'occasione illustrati.

Per partecipare, la prenotazione è obbligatoria, ed effettuabile tramite il sito web del FAI - Fondo Ambiente Italiano. Quest’anno il contributo minimo suggerito per prenotarsi e prendere parte alle Giornate FAI di Primavera è di 3 euro. Per chi lo volesse, sarà possibile sostenere ulteriormente la missione della Fondazione con contributi di importo maggiore oppure attraverso l’iscrizione annuale, un gesto concreto in difesa del patrimonio d'arte e natura italiano che permette di godere di iniziative e vantaggi dedicati. O ancora con l’invio di un sms solidale al numero 45586, attivo dal 6 al 23 maggio 2021.