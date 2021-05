Giornate Fai di Primavera, alla scoperta del Ghetto Ebraico di Finale Emilia

Tornano, sabato 15 e domenica 16 maggio, le Giornate Fai di Primavera, la più grande festa di piazza dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. L'impronta "green" che verrà data all'edizione 2021, vede l'ambiente come indissolubile intreccio tra natura e storia, nel quale la cultura si inserisce come sintesi delle scienze umane e naturali.

Tra le oltre 300 città italiane interessate dall'evento, figura anche Modena, che ospiterà - tra città e provincia - quattro eventi di estremo interesse. In particolare, una delle due giornate sarà dedicata alla visita del Ghetto Ebraico di Finale Emilia.

Sabato 15 maggio infatti, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 con partenze programmate ogni trenta minuti, il Gruppo Fai della Bassa Modenese accompagnerà i partecipanti in un'emozionante passeggiata nel ghetto, che permetterà di scoprire una parte del Finalvecchio poco trafficata, ma suggestiva; nelle cui strette viuzze, con uno sforzo dell'immaginazione, si possono ancora udire le voci dei bambini nei cortili interni, i canti nella Sinagoga, i profumi delle prelibatezze cucinate dalle donne. I confini del ghetto sono la via Trento Trieste (dove anticamente scorreva il Panaro), la via Torre Portello e la via Ventura. La conformazione dell'area rese assai agevole la chiusura del ghetto, per la quale furono sufficienti due porticine - una in Via Torre Portello accanto alla Torre dei Modenesi e una all'inizio del Portico del Ghetto -, un portone per i carri all'incrocio di Via Torre Portello con via Ventura, e quattro muri aggiuntivi.

Per partecipare, la prenotazione è obbligatoria, ed effettuabile tramite il sito web del FAI - Fondo Ambiente Italiano. Quest’anno il contributo minimo suggerito per prenotarsi e prendere parte alle Giornate FAI di Primavera è di 3 euro. Per chi lo volesse, sarà possibile sostenere ulteriormente la missione della Fondazione con contributi di importo maggiore oppure attraverso l’iscrizione annuale, un gesto concreto in difesa del patrimonio d'arte e natura italiano che permette di godere di iniziative e vantaggi dedicati. O ancora con l’invio di un sms solidale al numero 45586, attivo dal 6 al 23 maggio 2021.