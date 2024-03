Giornate Fai di Primavera, alla scoperta dell'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena

Tornano le giornate FAI di Primavera, sabato 23 e domenica 24 marzo, e con loro le aperture straordinarie di luoghi inediti. A Modena città apre le porte l'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere, Arti con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 59, uno dei principali viali che da Nord portano al centro storico della città, l'antico percorso del Canale Naviglio; l'Accademia si trova nel seicentesco palazzo Lorenzotti Rango d'Aragona Coccapani, una delle emergenze architettoniche più significative della città, alle spalle del Palazzo Ducale, e in prossimità dei giardini ducali e del Tempio monumentale ai caduti della la Guerra Mondiale. Di proprietà demaniale, il palazzo accoglie la sede dell'Accademia dal 1946.

La storia dell'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere, Arti

L'Accademia, erede della seicentesca Accademia dei Dissonanti fondata a Modena nel 1684 con approvazione di Francesco II° d'Este, ebbe tra i propri promotori il marchese Bonifazio Rangoni; ancora oggi si conserva l'antico motto "Digerit in numerum dissonantes". La sua storia si intreccia con quella di Modena e con i vari cambiamenti istituzionali: ha sempre goduto della protezione degli Estensi, in particolare dei duchi Rinaldo I°, Ercole III° e di quelli austro estensi, Francesco IV e Francesco V. Nel 1791 prende il nome di Accademia di Scienze e Belle Lettere, nel 1861, con l'unità d'Italia, diventa Real Accademia Modenese di Scienze, Lettere e Arti e, dal 1959 Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti. Oggi continua ad impegnarsi in attività di studio e di diffusione dei saperi.

L'inizio dei lavori di costruzione del Palazzo, oggi sede dell'Accademia, risale alla seconda metà del '600 quando la città si andava espandendo verso nord nel quartiere Terranova. Nella sua storia secolare, diversi sono stati i passaggi di proprietà che hanno tuttavia conservato al palazzo la sua struttura imponente ed elegante. Di particolare interesse e rilievo architettonico sono lo scalone monumentale e le sale. Lo scalone si segnala per le due maestose rampe, enfatizzate da due balconate, esemplare unico per eleganza e importanza in tutta Modena. Le sale si segnalano per il loro percorso anulare che culmina nel salone delle feste, oggi Sala dei Presidenti, l'attuale sala delle conferenze e per la loro ricca decorazione. Le porte e le finestre d'epoca, gli stucchi, e i dipinti a parete e a soffitto sono testimoni di una ricchezza decorativa tardo barocca. Anche l'esterno del palazzo con decori a rilievo su porte e finestre è testimone della tipologia degli edifici del quartiere Terranova che si andava costituendo intorno alla darsena sul Canale Naviglio, via d'acqua di accesso alla città e al Palazzo Ducale.

Cosa si scoprirà in occasione delle giornate FAI

Visitare il Palazzo Lorenzotti Rango d'Aragona, sede al piano nobile dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti permette di accedere e apprezzare una delle emergenze architettoniche più significative della città che ha saputo conservare nei secoli la sua struttura originale. Di norma, come sede dell'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, il palazzo non è visitabile in quanto le sale sono riservate alle attività accademiche e perché custodiscono la ricca e importante biblioteca che, composta da oltre 140.000 volumi tra cui incunaboli, cinquecentine e seicentine, è accessibile solo previo appuntamento e con il personale interno. Lo scalone e il salone delle feste oggi Sala dei Presidenti, sono aperti al pubblico in occasione delle conferenze che l'Accademia organizza. Di particolare rilievo, si segnalano la Sala degli Specchi, la Sala degli Stucchi e quella del Segretario o Sala di consultazione.

Le visite guidate, della durata di 40 minuti l'una, sono a cura degli Apprendisti Ciceroni IIS Venturi di Modena , IIS Guarini di Modena, IIS Meucci di Carpi.