Giornate FAI d'Autunno, si visita la villa della "trasformista" Fatima Miris a Mirandola

La Villa di Fatima Miris (Villa Frassinesi) sorge nella campagna della pianura modenese, nella frazione di San Giacomo Roncole, nel comune di Mirandola. È parte di un tipico esempio di villa nobiliare seicentesca che, nel corso dei secoli, è stata costruita ed ampliata intorno all'antica Torre, nucleo originario risalente al X sec. e legato alla nobile famiglia mirandolese dei Personali. Nell'insieme si tratta di un piccolo borgo che comprende anche una cappella, un oratorio, le scuderie e tutti gli edifici funzionali al contesto agricolo in cui si inserisce. Villa Frassinesi rappresenta una delle stratificazioni temporali, con decorazioni in pieno Liberty tra gli esempi più alti della bassa modenese.

Fatima Miris, nome d'arte della contessa Maria d'Arco Frassinesi (Chiusa di Pesio 1882 – Bologna 1954), attrice e cantante dei primi del ‘900, determinata e temeraria, divenne la famosissima regina del trasformismo, al pari del coevo Fregoli o del nostro Brachetti e prima donna del secolo in quest'arte, esibendosi in quasi tutto il mondo fino al 1932. Nei suoi spettacoli ogni personaggio, dal soldato di marina alla chanteuse o al viveur, dal clown musicale al prete o alla geisha, grazie alla sua sensibilità interpretativa e ad una complessa elaborazione di cambi costume velocissimi, era dotato di magia creando così, come lei stessa disse, l' "illusione di assistere ad una rappresentazione fatta da più persone".

Nella visita guidata all'interno della Villa di Fatima Miris potremmo ammirare le decorazioni di pregevole gusto Liberty 'affidati negli anni 1904-1905 alla bolognese ditta Alberghini' che riescono a coniugare motivi d'ispirazione internazionale a temi legati all'arte della stessa trasformista e committente che allora ne ispirò i lavori.

