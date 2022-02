Giorno del Ricordo a Fiorano: Un incontro dedicato a “Terre di confine: l’Istria, le foibe e l’esodo”

Indirizzo non disponibile

Giovedì 10 febbraio, Giorno del Ricordo, alle ore 20.30, presso il Pala AVF, in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese, l’associazione Artemisia, in collaborazione con l’amministrazione comunale, propone un incontro sul tema “Terre di confine: l’Istria, le foibe e l’esodo”. Un viaggio nelle memorie divise dell’Europa, condotto da Maria Antonia Bertoni. L’ingresso è gratuito, con rispetto delle normative anti-covid.

Il Giorno del Ricordo, istituito con legge 92/2004, vuole ricordare i massacri delle foibe e l’esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia, con tutte le vittime che ne conseguirono.

Il Pala AVF è la nuova struttura installata in piazza Ciro Menotti, dall’Associazione Volontari Fiorano, per ospitare eventi proposti da associazioni e Comune, in un luogo confortevole, riscaldato e sicuro dal punto di vista della sanificazione anti-covid.