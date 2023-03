Vendita e affitto di immobili, i Notai e Confedilizia incontrano i giovani

Nell'area di Modena, nel corso del 2022, sono state 794 le abitazioni acquistate da giovani che hanno goduto dell’agevolazione dedicata agli under 36 (con ISEE inferiore a euro 40.000 annui), mentre sono 819 quelle acquistate dalla stessa categoria di cittadini che però non hanno beneficiato dell’incentivo. Un dato che fa registrare un netto aumento (+367 unità, pari all’85,9%) rispetto all’analogo dato dell’anno precedente: nel 2021, a essere effettuati rientrando nei parametri previsti per l’agevolazione, erano stati 427 acquisti, mentre 794 erano gli under 36 ad avere comprato casa senza godere dei benefici.

Sono, questi, i dati forniti dal Consiglio Notarile di Modena, e riguardanti gli atti stipulati dai notai del Distretto: ma chi esattamente ha diritto a richiedere l’agevolazione, e in che tempi? E per quanto riguarda invece la locazione, ci sono particolarità riguardanti la fascia giovanile?

A queste e altre domande sarà data risposta sabato 18 marzo a Modena, quando, alle ore 10.00, presso la Galleria Europa, in piazza Grande, i cittadini potranno partecipare a Casa e Giovani, l’incontro pubblico e gratuito promosso dal Consiglio Notarile insieme a Confedilizia, con il patrocinio del Comune di Modena.

L’iniziativa rappresenterà l’occasione per presentare la Guida pratica alla locazione e alla compravendita immobiliare “Casa e Giovani”, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e da Confedilizia, l’Associazione dei proprietari di casa, e concepita per accompagnare e orientare le giovani generazioni nella scelta della soluzione abitativa più adeguata alle proprie esigenze.

Partendo dal presupposto che la conoscenza sia il passo più importante verso la tutela e la sicurezza, la Guida fornisce soluzioni e risposte circoscritte e semplici sul mondo casa, e indica gli aspetti da prendere in considerazione quando si decide di acquistare, prendere o concedere in locazione un’abitazione.

Durante l’incontro, i notai Daniele Boraldi e Maria Elisabetta Forghieri e l’avvocato Francesco Bruini, rappresentante di Confedilizia, illustreranno gli aspetti civilistici e fiscali legati all’acquisto della prima abitazione da parte di soggetti di giovane età e le locazioni ad uso abitativo.

A moderare la discussione sarà il Direttore di TRC, Ettore Tazzioli.

La mattinata sarà introdotta dai saluti del Presidente del Consiglio Notarile di Modena Antonio Nicolini e da quelli dell’Assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi.

Questo il commento del Presidente dei notai modenesi, Antonio Nicolini: “Da sempre il Notariato promuove incontri pubblici per illustrare, nel modo più semplice e chiaro possibile, i tanti aspetti che riguardano la vita concreta dei cittadini dei quali si occupa il notaio. Quello di sabato è una di queste occasioni, alla quale teniamo però in modo particolare. Sappiamo bene, infatti, quanto quello dell’abitazione rappresenti un tema importante e delicato per tutti, ma in particolare per le giovani generazioni. Per questo, poter contribuire a fare chiarezza sugli aspetti da tenere in considerazione quando si sceglie di compiere un passo importante come l’acquisto della prima casa, oppure dell’affitto, è un compito che riteniamo importante. Un’informazione chiara e corretta dal punto di vista normativo su diritti, doveri, opportunità e criticità da tenere in considerazione in materia di acquisto e locazione rappresenta infatti la precondizione per scelte che siano consapevoli e vantaggiose per coloro che le compiono. Anche in questo caso, il Notariato modenese è convintamente a fianco dei cittadini, e in special modo di quelli più giovani”.