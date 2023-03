"Giovedì del Formiggini", terzo incontro a Sassuolo con "La dieta di Adamo"

“I giovedì del Formìggini” continuano con il terzo incontro. Giovedì 23 marzo, alle ore 20.30, presso il Temple di Sassuolo il prof. Gianpaolo Anderlini, studioso di Ebraismo, affronterà il tema “LA DIETA DI ADAMO. La salvaguardia dell'ambiente nella Bibbia ebraica”.

Di fronte alla crisi climatica e ambientale è possibile trovare nella Bibbia risposte alle nostre domande e alle nostre inquietudini? Possono ancora le risposte elaborate nel passato dare speranza a noi oggi? È difficile rispondere perché, come primo passo, occorre abbandonare la visione che da oltre duemila anni ci accompagna e non vedere più il mondo solo come “creato” affidato alla cura dell’uomo. Questo modello è fallito o, quantomeno, non ha dato i risultati che l’uomo e, se è possibile dirlo, anche Dio si attendevano. Se è così, può ancora la Bibbia parlarci e indicarci un cammino di “salvezza ecologica”? Può farlo se mutiamo il punto di vista. L’inizio del nuovo cammino è, ancora, nella prima pagina della Bibbia ebraica: non nella creazione, in sé e per sé, ma nella dieta di Adamo. Adamo (e questa è la prima rivelazione per noi nel nostro oggi) era vegano. Il resto si snoda da questo punto di partenza.