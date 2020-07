Medolla, la musica dei Flexus arriva sul palco di Piazza Fellini

Domani, venerdì 31 luglio alle ore 21, saranno i Flexus a salire sul palcoscenico dell’arena estiva di piazza Fellini a Medolla con il concerto “Giro d’Italia”, che attraverserà la storia della band emiliana, da sempre a cavallo tra le canzoni originali del gruppo e alcune pagine della migliore musica d’autore italiana.

Verrà presentato l’ultimo singolo “I pugni in tasca”, dove emerge la vera storia di alcune donne del Coro delle Mondine di Novi, con cui i Flexus hanno intrapreso una decennale collaborazione, e alcuni nuovi brani in anteprima. Le canzoni di De André, Gaber, Dalla, si mescoleranno ad alcuni brani di derivazione etnica tratti dall’ultimo album dei Flexus: “This land is your land”.

Il live è sicuramente la dimensione preferita dai Flexus in cui, grazie alla partecipazione del pubblico, sanno dare il meglio. La versatilità è il loro marchio di fabbrica, che li ha portati a esplorare strade profondamente differenti con centinaia di concerti e spettacoli teatrali sia in Italia che all'estero. Romantici, ironici, senza trascurare i contenuti, le loro note si muovono ai confini tra la grande musica d'autore, le sonorità acustiche e il rock. Il sound dei Flexus si presenta molto evocativo, attraverso la voce di Gianluca Magnani, le chitarre acustiche elettrificate si sposano con il pianoforte e la fisarmonica del maestro Alessandro Pivetti, sostenute dal basso di Daniele Brignone e della solida batteria di Enrico Sartori, spaziando da sonorità acustiche più delicate ed emozionanti fino a sonorità etniche e sostenute. Il concerto è arricchito dall’utilizzo di alcuni visual, capaci di creare un grande impatto emotivo. Le fotografie originali proiettate sono del reporter Luigi Ottani.

L'ingresso è gratuito e senza prenotazione.