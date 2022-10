Il giro delle sette chiese di Modena, in bicicletta con Fiab

Le bellezze di Modena: “Il giro delle sette chiese”. Continua il ciclo di iniziative, che Fiab organizza dal 2016, per conoscere la nostra città attraverso il senso civico delle scelte che l’hanno formata. Quest’anno si propone il giro delle “Sette chiese”.

Si tratta di edifici religiosi che hanno in comune alcune peculiarità, significative per la nostra collettività, che le differenziano dalle numerose altre chiese cittadine.

Ne parliamo venerdì 28 ottobre alle ore 21 (fino alle ore 13.00) presso la Casa delle culture in via Wiligelmo 80, con illustrazioni e proiezione di immagini.

Ci ritroviamo poi in bicicletta domenica 30 ottobre, alle ore 10 (ritrovo ore 9.30, fino ale ore 12.30) in Piazza Grande, per scoprire dal vivo queste meraviglie.

Percorso in bicicletta in città, adatto a tutti. Quota assicurativa pedalata: 2 euro soci fiab, 3 euro non soci.