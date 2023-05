Giugno Ravarinese, un mese di divertimento e grandi concerti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/06/2023 al 25/06/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Ravarino

Torna anche quest'anno l'imperdibile appuntamento con il Giugno Ravarinese, un mese di divertimento a cura della ProLoco di Ravarino, con innumerevoli eventi che si terranno dall'1 al 25 giugno.

Spettacoli pirotecnici, street food, cinema all'aperto. Un ballo di gala ottocentesco, un torneo di biliardino umano, una degustazione itinerante per le vie della città, una lotteria con in palio una Jeep Renegade. Sei grandi ospiti, tra concerti e spettacoli: Irene Grandi, Pupo, Pietro Galassi, Teo Teocoli, i Sonics, Raf. Queste sono solo alcune delle incredibili proposte del 2023, che come ogni anno attireranno nel comune modenese migliaia di persone, di tutte le età.

Il programma completo dell'evento, è consultabile sul sito dedicato a questo link.