"Giustizia: la bilancia e la spada", una conferenza a Modena

In concomitanza con il Festival della Filosofia di Modena a tema Giustizia, domenica 18 settembre alle ore 17.30, la ricercatrice Morena Poltronieri terrà una conferenza presso Taoyin Modena A.S.D. (Viale Gramsci 357) dal titolo "Giustizia... La bilancia e la spada". Dagli archetipi astrologici ai grandi cicli pittorici. Dall’iconografia dei Tarocchi alla scala filosofica dei vizi e delle virtù:

un viaggio evolutivo attraverso il mondo del simbolo.

I simboli di vari e importanti affreschi svelano il valore della Giustizia nell’antichità e la sua connessione al tema astrologico: l’Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo a Siena, le opere di Giotto alla Cappella degli Scrovegni a Padova, il Salone dei Mesi a Ferrara e non ultime, alcune opere del duomo di Modena. Questi stessi simboli sono poi mutati nel mondo dei tarocchi e, attraverso la visione neoplatonica, sono diventati un codice attraverso il quale progredire. In questo corollario di allegorie la Giustizia ha sempre ritmato il cammino umano, lambendo, a volte, il suo opposto.

Ricercatrice antropologica, Morena Poltronieri viaggia da oltre trent’anni in Italia e all’estero alla scoperta di simboli antichi e misteriosi che hanno permeato la cultura ermetica dell’uomo nella sua storia. Ha pubblicato oltre una ventina di libri dedicati all’aspetto esoterico delle città nel mondo. Ha svolto numerosi studi nell’ambito storico ed iconografico dei Tarocchi e ha fondato il Museo Internazionale dei Tarocchi in provincia di Bologna, che raccoglie prestigiose collezioni italiane ed estere in originale. Organizza mostre ed eventi artistico-culturali dedicati a queste tematiche, collaborando con diverse testate giornalistiche e televisive.

Per la partecipazione alla conferenza, su prenotazione, si richiede un contributo di 10 euro. Per iscrizioni: info@taoyinmodena.it; 3703700493; www.taoyinmodena.it.