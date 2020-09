"Give Peace a Chance", in Piazza Calcagnini arriva lo show dedicato a John Lennon

Nell’ambito del settembre Formiginese, domenica 6 settembre in Piazza Calcagnini, gli Avanzi di balera modenesi porteranno in scena uno show unico sulla vita di John Lennon di cui quest’anno ricorre il 40° della scomparsa.

“Give Peace a Chance” è in effetti quanto di più attuale si possa oggi rappresentare per i suoi contenuti, e gli Avanzi di Balera rappresenteranno il Bed In di Amsterdam di cui per primi hanno fatto la traduzione integrale. Lo show è costruito su diversi momenti della vita di John Lennon: la prima parte è ambientata al Cavern di Liverpool, con la cover anthology Beatles band "Beat repeat", composta da famosi musicisti modenesi (ex Diavoli Neri e Blahh) che ripercorrono l’epopea live dei “Fab 4” fino all’arrivo della Dark Lady Yoko One e la separazione. Poi il bed in, atto teatrale con monologo finale di Yoko Ono impersonata dalla attrice regista Lilith Petillo e John Lennon impersonato dall' attore e regista romano Venanzio Amoroso da Roma e dal modenese Francesco Farioli. Un'autentica star quale Marina Santelli, vincitrice di The Voice Svizzera e reduce dai Blues Festival Europei, ci darà una interpretazione alla Janis Jopòin di brani di Lennon fra cui Imagine. Poi un grande interprete lennoniano, Giancarlo Frigieri, Premio Luigi Tenco, ci porterà fra le composizioni di John del dopo Beatles facendoci rivivere l’artista nela suo contesto solista. Infine, Nik Messori e Giacomo Voli , 2° a the Voice Italy e cantante dei Rhapsody of Fire, interpreteranno le composizioni di Lennon nei Beatles in versione Rock e Metal. Per arrivare alla chiusura spettacolare ed emozionante con tutti sul palco a cantare Give Peace a Chance.

Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30. Per ulteriori informazioni, contattare Francesca 339 4901839, oppure visitare la pagina Facebook o Instagram degli Avanzidbm.