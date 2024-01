Gnocco, spritz e Chat GPT: ecco la notte dell'Intelligenza Artificiale

Mercoledí 24 Gennaio si terrà a Unimore presso il dipartimento di Fisica di via Campi, un imperdibile aperitivo di networking in compagnia di ML Modena (Machine Learning Modena), la community di Modena dedicata ai temi del Machine Learning e dell'Intelligenza Artificiale.

Un evento totalmente gratuito per incontrarsi, fare networking e immergersi nel mondo dell'AI in un'atmosfera informale e rilassata. Numerosi anche gli speaker pronti a condividere le loro esperienze tramite live demo e poster session

Ospiti confermati:

Giuseppe Fiameni (NVidia).

Giovanni Gualdi e Francesco Solera (Deep Vision).

Maurizio Ipsale (Datatonic).

Matteo Fabbri (GoatAI & Unimore).

Paolo Bertellini (ABACO).

Giorgia Franchini e il suo team di ricerca (Unimore)

Non mancheranno momenti divertenti e giochi per facilitare l'interazione e stimolare la creatività. per facilitare l'interazione.

Questa serata organizzata da FIM UNIMORE e ML Modena è frutto della collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia, che accoglierà i presenti con un buffet delizioso per rendere il networking ancora più piacevole

Partecipazione agli incontri

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: professionisti, amministratori, docenti, ricercatori, studenti, appassionati, curiosi.

Gli eventi sono ospitati dall'Università di Modena e Reggio Emilia. Chi ha creato questa community vive da anni il mondo delle community e delle reti informali e crede fortemente nel valore dato dal libero scambio di idee.

Il nostro centro è qui a Modena. Un territorio che ha dimostrato di saper essere culla di tante eccellenze, sempre nel segno dell'innovazione e del saper lavorare insieme.

"ML Modena (Machine Learning Modena) è una community dedicata al mondo del Machine Learning e dell’Intelligenza Artificiale. Insieme a voi desideriamo tenere attivo un dialogo sul Machine Learning, sulle Intelligenze Artificiali e sulle opportunità che queste nuove tecnologie ci offrono per rendere più competitive le nostre aziende e laboratori di ricerca, per allargare l’orizzonte del nostro sapere, per immaginare il futuro dei nostri territori e delle nostre vite."