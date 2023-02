Golden Sextion e Blue Hour Ghosts live a Modena

Sabato 11 febbraio a partire dalle 21:30, presso Centrale 66, via Nicolò dell’Abate n.66, Modena , si esibiranno i Golden Sextion di Fabio Dessi (Arthemis) ed i Blue Hour Ghosts. L'ingresso ha un costo di 5 euro per prenotazioni al numero ??? ??? ????

I GOLDEN SEXTION sono una band fondata a Modena nel 2007.

il gruppo compone brani da un sapore hard rock moderno e ricercato, cercando di fondere al meglio le influenze dei componenti per ricercare un sound non scontato.

La formazione si stabilizza nel 2009, e vede alla voce Fabio Dessi (Arthemis – Reb Beach), al basso Fausto Giovannini , alla chitarra Andrea Lusenti e alla batteria Gianvittorio Vandelli.

Entrano in studio di registrazione nel 2011 per dare la luce al loro primo album intitolato “ THE SILICON AGE”

Il disco uscirà nei primi mesi del 2012 per la Label Logic(IL)Logic, e conterrà un concentrato delle emozioni e dei punti di vista di quattro ragazzi che credono in quello che fanno.

L'album ottiene un ottimo riscontro in Italia e in Giappone. Buone recensioni e un buon numero di fan consentono ai Golden di fare alcune bellissime date durante l'anno successivo all'uscita del disco.

La band si scioglie alla fine del 2013 senza nessun attrito tra i componenti.

Sono passati 10 anni dall'uscita del nostro album, ci sembrava doveroso omaggiarlo e ringraziare chi ci ha seguito suonandolo tutto dal vivo, per rivivere momenti stupendi e farvi divertire un po'.

Close your eyes and take a deep breath… welcome to THE SILICON AGE!

I Blue Hour Ghosts si formano nel 2013 quando i chitarristi Diego Angeli e Francesco Poggi, ex membri della death metal band Oblivion 999, decidono di dare vita ad un nuovo progetto con l'obiettivo di creare una forma originale di rock/metal, che traesse le sue influenze dalla musica progressive, dall'heavy metal classico e dal rock alternativo. La line-up viene completata più tardi nello stesso anno, con il cantante Alessandro Guidi, Simone Pedrazzi alle tastiere, Andrea Bartolacelli al basso e Claudio Mulas alla batteria. La formazione successivamente cambia nel 2017, con il bassista Matteo Malmusi e il batterista Sergio Perna che prendono il posto di Andrea e Claudio, e di nuovo a fine 2018, con l'ingresso alla voce di Ricky DC (ex Old Man's Cellar) al posto di Alessandro, e di Andrew Gunner (Rain) come live drummer.

L'omonimo album di debutto della band viene registrato nell'autunno 2015 e prodotto da Giuseppe "Dualized" Bassi (tra sue collaborazioni si citano Fear Factory, Logan Mader, Mnemic, Alteria) della dysFUNCTION Productions. L'album contiene 9 brani i cui paesaggi sonori spaziano da riff metal più serrati ad atmosfere più riflessive e malinconiche e melodie ariose. Il risultato finale è un'esperienza musicale estremamente godibile e al contempo sofisticata. "Blue Hour Ghosts" è stato pubblicato il 4 novembre 2016 tramite Buil2Kill Records / Nadir Promotion. L'album ha ricevuto un consenso unanime dalla stampa specializzata in tutta Europa. Uno dei commenti più lusinghieri è giunto dalla famosa webzine olandese Lords of Metal, che ha definito BHG "uno dei migliori album di debutto da un po' di anni a questa parte nel mondo del metal melodico".

Dopo l'uscita dell'album di debutto, la band intraprende una serie di spettacoli dal vivo promozionali in patria per promuovere il disco. Degne di nota le esibizioni al Dagda Live Club (Pavia) e a La Tenda (Modena), e la vittoria al Tregnago Rock Contest (maggio 2018), la cui giuria è presieduta dal noto giornalista ed esperto di musica rock/metal Gianni Della Cioppa (fondatore della rivista Psycho! nel 1996 e delle riviste Classix! E Classix Metal tuttora attive). Alla fine del 2017, i Blue Hour Ghosts intraprendono inoltre un breve tour in Francia, Svizzera e Belgio. A coronamento della stagione live di supporto al debut album, la band ha pubblicato nel 2018 l'EP "Do You Believe in Ghosts?", registrato dal vivo durante il "Summer of Destruction festival" (Imola).

Con la formazione rinnovata, nel 2019 la band torna in studio per iniziare la scrittura di un nuovo album "Due", nuovamente con la collaborazione del produttore Giuseppe Bassi. La pre-produzione dell'album ha impegnato la band fino alla fine del 2019. Nell'estate 2020, dopo una pausa forzata indotta dal blocco del Covid-19, la band ha completato le registrazioni del loro secondo album "Due". L'album sarà pubblicato il 12 febbraio 2021 dalla giovane etichetta rock/metal italiana Rockshots Records, ed è anticipato dai singoli "Walking Backwards", "On Black Clouds" e "Shine". In particolare, il brano "On Black Clouds" è accompagnato da un videoclip realizzato dalla talentuosa multimedia artist Snovonne Drake. Con "Due", i Blue Hour Ghosts mettono in mostra un approccio melodico ancora più fresco, potente e intenso rispetto all'album di debutto, con l'aspettativa di allargare ancora di più la platea di potenziali estimatori. Ancora una volta, le 9 tracce dell'album descrivono un'ampia gamma di atmosfere che spaziano dall'aggressività del metal ad atmosfere morbide e acustiche, passando per linee melodiche immediate e arrangiamenti sofisticati per soddisfare i palati più esigenti.

L’album riceve riscontri lusinghieri da critica e fans, arrivando a ricevere riconoscimenti come album del mese su testate come Rock Hard Italia e Metalitalia.com, e riscuotendo consenso pressoché unanime dalla stampa di settore nazionale e internazionale.

Nel novembre del 2021, in occasione del trentennale della scomparsa di Freddie Mercury, la band omaggia il grande cantante, influenza comune per tutto il sestetto, incidendo e pubblicando la cover del classico dei Queen “I’m Going Slightly Mad”. Per l’occasione, la band collabora con il talentuoso sassofonista e polistrumentista norvegese Jørgen Munkeby (Shining, Emperor). Contemporaneamente, in seno alla band, il batterista Emilio Fabrizio sostituisce l’uscente Andrew Gunner.