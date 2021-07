Il Gran Premio con auto a pedali sfreccia a Maranello

Torna il Gran Premio con auto a pedali Emilia-Romagna, per la prima volta con una tappa a Maranello durante la straordinaria kermesse del Motor Valley Fest.

L’evento, giunto alla ottava edizione ed unico in Italia per le sue caratteristiche, si terrà sabato 3 e domenica 4 luglio a Maranello davanti al Museo Ferrari. La manifestazione è organizzata da Ideas4U di Maja Argenziano con la collaborazione di AICS c.p. Modena col suo Presidente Sandro Zoboli, col patrocinio della Regione Emilia - Romagna e col patrocinio e sostegno del Comune di Maranello e del consorzio Maranello Terra del Mito.

Parteciperanno bambine e bambini e ragazze e ragazzi dai 3 ai 15 anni che saranno divisi in batterie a seconda dell’età e gareggeranno in prove su tempo. Le monoposto a pedali (di formato diverso a seconda della età) saranno disponibili in loco e ai bambini verranno consegnate patenti, gadget e premi.

Si partirà sabato pomeriggio con le prove e il gioco libero gratuito per tutti (anche per i non iscritti), mentre domenica si disputeranno le gare dalla prima mattina e ci sarà poi una finestra di gioco libero gratuito tra le 14.30 e le 16.30. Per iscriversi occorre compilare il form di iscrizione sul sito www.gpautoapedali.it.

L’evento è nato a Modena e la sua prima edizione è stata presso il Museo Enzo Ferrari.



