Alla Gino Pini l'ultima tappa 2023 del Gran Premio per auto a pedali

Si terrà sabato 2 e domenica 3 dicembre presso la Polivalente 87 e Gino Pini di Modena l’ultima tappa della decima edizione del Gran Premio con auto a Pedali Emilia -Romagna, organizzato da Ideas4U di Maja Argenziano con la collaborazione di AICS c.p. Modena e col patrocinio e sostegno del Comune di Modena ed il patrocinio della Regione Emilia - Romagna. Sponsor della tappa di Modena sono BPER BANCA, COOP ALLEANZA 3.0., Fabbi Imola materiale elettrico, Wienerberger Laterizi. Sponsor per le premiazioni sono Fondazione Casa di Enzo Ferrari – Museo, Maserati. Ducati, Misano World Circuit.

“Siamo giunti all’ultima tappa della decima edizione della manifestazione, si tratta di un traguardo importante e anche questo anno abbiamo fatto divertire e correre oltre un migliaio di bambini, all’insegna della sostenibilità che esprime questo gioco sportivo e dell’inclusione”, evidenzia Maja Argenziano, ideatrice della manifestazione.

“Siamo contenti di supportare l’organizzazione di questo evento sportivo che rappresenta ormai un appuntamento annuale per tante famiglie e che coinvolge i comitati provinciali AICS della nostra Regione, a seconda delle tappe”, sottolinea Sandro Zoboli, Presidente AICS c.p. Modena.

L’appuntamento per i partecipanti di età tra 3 e 15 anni, sia maschi che femmine, è per sabato pomeriggio dalle ore 15.00 presso la Polivalente 87 e Gino Pini in via Pio la Torre 61; i piloti si sfideranno in prove su tempo e saranno divisi in batterie a seconda dell’età. Al sabato pomeriggio sarà possibile anche partecipare al mercatino dei bambini per la vendita e scambio di giochi e articoli prima infanzia o fare giri liberi anche per i non iscritti alle gare. La domenica si disputeranno le gare suddivise al mattino per le categorie BABY e JUNIOR 1 e al pomeriggio per le categorie JUNIOR 2 e BIG e al pomeriggio della domenica si terrà anche la Festa di Natale per bambini della Polivalente, in un’area adiacente a quella della manifestazione del GP.

Grazie al contributo del LIONS CLUB MODENA ROMANICA saranno ospitati gratuitamente alla manifestazione anche bambini con sordità in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi.

Le monoposto a pedali (di formato diverso a seconda dell’età) saranno disponibili in loco e durante la manifestazione verranno consegnati patenti, gadget e trofei e premi per i vincitori delle finali.

La Caffetteria ristorante Fit’n Food interna alla Polivalente sarà aperta sia sabato che domenica con proposte di menu a costo calmierato per le famiglie.

Per partecipare al GP o iscriversi al mercatino dei bambini occorre compilare il form di iscrizione sul sito www.gpautoapedali.it/.

Sarà possibile iscriversi anche il giorno della iniziativa, solo se saranno rimasti posti disponibili. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di casco da bicicletta e abbigliamento sportivo. Sul sito della manifestazione www.gpautoapedali.it sono disponibili tutte le informazioni utili alla partecipazione.