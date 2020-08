“Grand Budapest Hotel” al cinema all'aperto di Modena Est

È “Grand Budapest Hotel” il sesto e ultimo film in programma per la rassegna “Cinema sotto le stelle a Modena Est”. Si potrà vederlo in piazza 9 gennaio, lunedì 3 agosto alle 21.30. L’iniziativa è a cura di Comitato Cittadini Modena Est; Parrocchia Regina Pacis e Polisportiva Modena Est col patrocinio del Quartiere 2.

“Grand Budapest Hotel” (The Grand Budapest Hotel, Usa – Germania, 2014) è un film scritto, diretto e co-prodotto da Wes Anderson. Il film, molto apprezzato dalla critica, è stato scelto come film d'apertura della 64ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino aggiudicandosi il Gran premio della giuria. È anche stato nominato agli Oscar in nove diverse categorie, vincendo quattro statuette: Migliori costumi, Migliore scenografia, Miglior trucco e Migliore colonna sonora. Ha inoltre vinto il Golden Globe come miglior film commedia o musicale, il David di Donatello al Miglior film straniero, il Nastro d’argento per i Migliori costumi, il premio alla Migliore sceneggiatura del New York Film Critics Circle Awards, e altri.

“Il Grand Budapest Hotel – si legge nella scheda dedicata al film dal Dizionario completo dei film di Laura, Luisa e Morando Morandini - si trova in una Mitteleuropa immaginaria, a Zubrowka. Anderson, che ama i racconti multistrato e multicolori, parte da tempi recenti e va a ritroso per ricostruire con sfrenata fantasia le avventure erotiche, politiche e professionali, dell'inarrivabile concierge Monsieur Gustav e del fido aiutante Zero. Ma dietro i cromatismi sgargianti, il kitsch, l'esagerazione, le invenzioni scenografiche e il divertissement colto c'è in controluce un riferimento alla storia europea del '900, e un omaggio esplicito al talento letterario di Stefan Zweig e al cinema di Ernst Lubitsch”.

L’ingresso è a offerta libera. Nel rispetto delle misure contro la diffusione del contagio da Covid-19 i posti sono contingentati con sedute distanziate e c’è obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della proiezione.

In caso di maltempo l’iniziativa potrebbe essere annullata.

Informazioni e aggiornamenti sulla pagina Facebook del Comitato Cittadini di Modena Est.