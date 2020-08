Grandezze & Meraviglie, due serate di musica nella cornice di Boscomartello

Sabato 22 e domenica 23 agosto alle 19 a Modena, Grandezze & Meraviglie propone due concerti in anteprima in uno spazio nuovo: Boscomartello, in via Malmusi 172 a Modena, è un lussureggiante boschetto privato che si offre alla musica e al teatro. In caso di maltempo i concerti si posticiperanno alle 21 nella vicina Chiesa di S. Pietro. Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito o contattando il numero telefonico 059214333.

Il concerto di sabato “Aman Shepharad”, sotto gli ampi rami del nocciolo, fa emergere il volto della musica sefardita: un dolce lamento, felicità velata di malinconia. Canti femminili, tramandati da madre a figlia, come la stessa discendenza ebraica. La musica sefardita è infatti la musica degli ebrei cosiddetti “spagnoli”: Sepharad è l’antico nome della Spagna, loro terra di origine. Musica profana di tradizione orale, delle genti che dalle coste iberiche si dispersero per tutto il Mediterraneo. Il soprano Arianna Lanci con l’Ensemble Sensus, diretto da Marco Muzzati, dà voce a canti dalla Spagna, Grecia, Bulgaria, Turchia, Marocco…

Domenica, con il concerto “Et come foco t’acendi”, è la volta di un intreccio di canto, musica, e le prose poetiche di grandi mistiche italiane: Santa Caterina da Bologna (Caterina De Vitri) e Santa Caterina da Siena. I canti sacri e la musica per tiorba alternano le letture con musiche del tardo Medioevo e del primo Rinascimento. Le musiche sono aderenti all’epoca, così come la lettura-recitazione che si cala nella retorica degli affetti come era previsto nell’arte del convincere dell’epoca. Mentre Caterina da Siena palpita di passione e trasporto sanguigno, Santa Caterina da Bologna trasfigura la sua visione in dodici giardini mistici. Protagoniste sono Valentina Scuderi, voce recitante, Paola Ventrella, tiorba e l’ensemble vocale Fonte Armonica.